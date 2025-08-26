TVB「御用貴婦」傳可用氣功療傷　懶理網民質疑：唔需要同佢拗

林漪娸日前（23/8）現身觀塘出席好友《愛‧回家》「大隻仔」關曜儁（Leo）創辦的健身工作室開幕禮。早前林漪娸接受訪問時自爆學氣功超過20年，亦曾向郭鋒愛妻歐陽佩珊學氣功，目前亦是一名「氣功治療師」，傳可為人隔空療傷，更用量子學來說，兩者之間沒有阻隔，掀起網上熱討，但就有網民對「氣功療傷」存疑，又指氣功不等於量子這個說法。

林漪娸出席開幕禮。（吳子生攝）

林漪娸接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋中國人好多嘢就唔會去科學化，即係你生完BB，你就去整薑醋咁，食薑醋嘅過程就係幫個身體幫補返鐵質，變咗我哋中國人嘅傳統覺得好就去跟呢個方式，但就唔用科學去分析囉。如果真正嚟講氣功同量子相唔相同，我就唔代表啦，但講到尾就係頻率嘅一種。」

林漪娸學氣功已經20年。（吳子生攝）

傳可為人隔空療傷。（吳子生攝）

講起氣功治病，林漪娸直言已有過百人受惠：「大部份嘅病都可以逆轉到，效果係好好。同埋我想講氣功治療係好科學化，只係啲人唔夠認識。（網民質疑呃神騙鬼！）咁我覺得我又唔需要太過介意，我又唔係同啲網民做，因為佢哋唔認識，佢哋唔了解，佢哋唔信係正常。畀我開頭我都唔信啦，係因為你冇接觸過嘛，例如接觸過嘅朋友，亦幫助過嘅朋友佢哋自己咪知囉，變咗我唔需要迫人哋一定要信，亦唔需要同佢拗，拗係冇用嘅，呢個係一個緣份囉。」