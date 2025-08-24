與晉長安劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《與晉長安》陸劇改編自同名小説。有極光光、魯森森、孫婷婷、孫紫嫣作為編劇，鄧科、高琮凱為執導，由宋軼、丞磊、畢雯珺、史策領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇演員陣容強大，集合了古裝劇新生代的火紅演員，有近期主演《錦月如歌》一星期爆紅的丞磊於劇中一人分飾三角，今次繼《慶餘年》後，二搭古裝美人宋軼，配角更有《深情眼》畢雯珺做奸角，掀起一場集權謀和愛情的家國大戰！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧与晋长安@Weibo

《與晉長安》電視劇情大綱

戰亂時期，太晉女將軍黎霜（宋軼 飾）是鎮守大晉邊疆的大將軍的養女，為人英勇善戰且忠義兩全，奉命於一個月之內揪出內鬼。有一日，黎霜意外救了一名身受重傷、完全失憶的男子，並帶他回軍營，此男子因外出狩獵被敵國擄走，被折磨並煉製成蠱人，因而喪失所有過往記憶，他擁有雙重身份，身體白天是少年，夜晚則化身異能者，逃脫時因被黎霜救下，體內的蠱蟲「玉蟬」認黎霜為主，使他無時無刻想追隨黎霜，懇請她收留並允許他隨軍征戰。黎霜為他取名「晉安」（丞磊 飾），寓意「太晉國泰民安」，二人聯手追查奸細，卻屢遭新任監軍的故意刁難，以及鄰國大姚的頻繁進犯，晉安憑過人智慧與黎霜揭開陰謀、脫離險境，二人在並肩作戰中漸生情愫。

豈料晉安慢慢恢復記憶，發現自己竟是敵國大姚的鎮世王（諳南王），本名段傲登。此時戰爭即將爆發，昔日誓言白頭偕老的二人不得不兵戎相見，情感與立場一秒對立，然而，早已厭倦戰火的他們決意攜手化解家國危機，秉持心中正義，使百姓安享太平。

《與晉長安》播出時間｜最新追劇日曆

《與晉長安》電視劇幾時播?《與晉長安》一共有38集，由愛奇藝播放，會員8月24日12:00更新6集，非會員12:00更新2集；8月25日起，VIP會員每日18:00更新2集，而非會員就每日18:00更新1集；9月8日起，VIP會員每日18:00更新1集。

电视剧与晋长安@Weibo

《與晉長安》演員

宋軼 飾 黎霜

驍勇善戰的大晉女將軍、鎮守大晉邊疆的大將軍的養女；擁有高超的領導能力和判斷力，意外救下晉安，情同手足

电视剧与晋长安@Weibo

丞磊 飾 晉安、段敖登、玄衣客

失憶忠犬、敵國王爺、玄衣客三重身份，因成蠱人失去記憶，跟隨黎霜，恢復身份繼承家國重任

电视剧与晋长安@Weibo

畢雯珺 飾 蘇沐揚

貴為皇子，身陷權謀，雖外表溫文爾雅，內心卻暗藏野心

电视剧与晋长安@Weibo

史策 飾 陸欣