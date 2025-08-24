鍾嘉欣自爆倒追老公先開口表白　曬幸福反被網民指婚姻暗藏危機？

現年41歲的鍾嘉欣於2015年與TVB前高層梁乃鵬侄仔、脊醫Jeremy結婚後，先後誕下兩女一子，並回流加拿大定居，近年才間中回港工作，早前更擔任林峯演唱會嘉賓，掀起集體回憶。近日鍾嘉欣返港工作，在網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，自爆多次被老公Jeremy投訴，更直認忽略老公，被網民認為姻暗藏危機。

鍾嘉欣。（IG圖片）

鍾嘉欣脊醫Jeremy結婚後，先後誕下兩女一子，並回流加拿大定居，近年才間中回港工作。（IG圖片）

鍾嘉欣在節目中分享，起初是在胞姊介紹下認識老公，但本意並非相親，並指自己很少朋友，胞姊想替鍾嘉欣找一個不懂中文亦不知道她是藝人身份的人開解她。鍾嘉欣表示起初兩人只是朋友，幾乎都是靠電話聯繫、後來得知Jeremy認識她爸爸的親戚，感覺有些緣份才漸漸熟絡，直言是自己追求Jeremy。事緣有次她被狗仔隊跟拍，Jeremy在電話中教她放鬆自己及如何應對，並透露聽到Jeremy的聲音感到很平靜，其後更向對方表白：「我覺得好舒服，傾傾吓我向佢表白囉！『嘩，我好鍾意你呀』，我話『我都鍾意你嘅，你鍾唔鍾意我咁囉』！」

鍾嘉欣現身《絲打圍爐》擔任嘉賓。（YouTube片段畫面）

鍾嘉欣表示沒有太多朋友，又不是擅長保持聯繫的人。（YouTube片段畫面）

鍾嘉欣脊醫Jeremy結婚後，先後誕下兩女一子，並回流加拿大定居，近年才間中回港工作。（IG圖片）

鍾嘉欣在加拿大一手一腳照顧子女，更時常回香港工作，直言有少許忽略了老公。鍾嘉欣被問及心中的第一位是子女還是老公，她表示雖然知道老公會在意，但仍認為子女是她的第一位，提到老公被忽略也有些內疚。她說：「譬如我飛嚟飛去啦，我返加拿大，佢哋會接我機，個個（仔女）都跑埋嚟『媽咪媽咪』，我老公其實都有張開手，佢其實都好想攬我。如果我同我啲仔女一齊，我老公會攬咗我先，但我一見到啲仔女，好似見唔到我老公，攬咗啲仔女先，其實佢係扁緊嘴。」

鍾嘉欣指子女是心目中第一位。（YouTube片段畫面）

鍾嘉欣透露老公曾介意她更著緊子女。（YouTube片段畫面）

鍾嘉欣因忽略老公而感到內疚。（YouTube片段畫面）

由於忙於工作及照顧子女，鍾嘉欣表示時間都幾乎被子女佔據，並透露結婚10年兩人都沒有拍拖過二人世界：「我哋冇拍拖㗎……」鍾嘉欣續指，當外遊時雙方父母有空照顧孫仔孫女才與老公有時間可以暫時行開一會食飯及逛街：「佢成日想同我睇戲，但其實冇一次係睇完，10年喇結咗婚，未（完整）睇過一套電影。佢跟住就投訴『你唔同我睇埋套電影』，攰啊夜晚，湊完仔女、煮完飯、洗完嘢……想瞓覺㗎喇！」不過鍾嘉欣表示，現在會提點自己多放時間在老公身上，但礙於照顧子女實在太忙，因此情況暫未見好轉。

鍾嘉欣自爆結婚10年從沒拍拖。（YouTube片段畫面）

兩人更未試過完整看完一套電影。（YouTube片段畫面）

兩人更未試過完整看完一套電影。（YouTube片段畫面）

鍾嘉欣指老公曾投訴兩人從沒看完整套電影。（YouTube片段畫面）

鍾嘉欣指老公喜歡跟着她做任何事，亦很喜歡陪伴自己，期間更多次甜笑，被網民指在訪問中努力展現幸福婚姻生活。有網民認為鍾嘉欣10年婚姻恐怕暗藏危機：「睇完呢個訪問，對佢印象冇以前咁好！死雞撐飯蓋！」、「當佢話過訓覺一定要戴粉紅耳栓（塞）訓時已經知道佢咩料…佢夜晚係唔洗湊仔既!」、「好明顯唔鍾意湊仔啦」。另外，亦有網民在社交平台分享訪問片段，吸引其他網民留言：「夫妻相處時間好重要，其實老公投訴到出聲已經好有問題，佢仲笑得咁開心」、「係咪間接話畀觀眾知老公冇幫手湊仔搞到你咁攰」、「有冇咁誇張呀，10年一套戲都睇唔晒，又唔係3個仔女同時出世」。

點擊下圖看網民留言：