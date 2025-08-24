前亞姐遭男同事迷姦毀前途　童年坎坷街頭被打幾個鐘無人理

現年53歲的張文慈（Pinky），1996年參加亞洲小姐入行，先後效力亞視和無綫，拍下《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列、《宮心計2深宮計》及《木棘証人》等多套作品，近年轉戰內地發展，積極經營直播帶貨，鮮在港拍劇。日前張文慈接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道訪問，原來她的直播之路一開始不順利，試過半年零收入，差點被炒魷魚。

張文慈透露家中有四兄弟姊妹，父母在她四歲時候離異，從小由嫲嫲照顧。由於家庭環境較窮，小學二年級至六年級屢遇欺凌事件，試過被打到流血報警，但最後仍沒有人伸出援手，令她從小已缺乏安感及不相信人。她說：「（被打）冇一百都幾十鑊，不是一個而是一班，佢哋會用唔同方法拆磨你....一哭就一把，我覺得皮肉之苦唔係最慘，（心靈？）有次喺街被人打幾個鐘，屋邨望落嚟見到，但幾個鐘冇人理，行過都冇人出聲。」

張文慈入行後曾表示17歲返暑期工時認識了一位男同事，有一晚她與該位男同事和女同事相約食飯，期間張文慈被落藥，醒來後就發現耳朵及身體都有流血，張文慈當時被嚇到不敢報警，亦沒有告知屋企人。今次訪問，張文慈直言不想再講太多，她說：「嗰陣我啱啱入行，一個細路女，你問我乜嘢，我又唔識得講大話，咪捉咗我一啲說話放大，後嚟我俾亞視雪藏，越雪越覺得自己醜，跟住咪越收埋自己。其實我唔係怕講呢件事，而係怕再講呢件事，人哋會覺得我又拎呢件事做宣傳，我都幾十歲人喇，仲有乜嘢好做宣傳？我唔知醜咩？我根本就唔需要，而家我就係笑看人生，將我嘅事分享出嚟，我仲有乜嘢需要拎呢件事做宣傳？就算有，都唔係而家喇。」

張文慈又稱走性感路線，多多少少與事件有關：「因為我以前好冇安全感，我覺得如果我唔走呢條路，人哋就唔會睇我，即係我冇存在價值，只要咁樣先可以出位，我好驚冇得做，怕被人淘汰，我個人又自卑、恐懼兼冇安全感，加上我真係唔識同人溝通，我而家好似好識講嘢，可能因我呢幾年做咗直播磨練咗出嚟。」後來張文慈有宗教信仰，讓她勇敢面對一切：「每次將我嘅傷害講出嚟，反而就好似將我傷口脫落......而家越嚟越唔驚，而且同屋企人關係好咗，我覺得自己好型，我嘅人生經歷咁多，到而家都冇放棄， 我冇婚姻，亦唔算有錢，但係我好感恩，因為我有健康，我有工作的能力。」

