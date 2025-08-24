無綫AO女神沙灘大解放激罕曬噴血泳衣照　本人6字親回反常舉動

現年25歲的TVB力捧小花游嘉欣（游游），向來都是行清純鄰家女孩路線，不過早前她到越南旅行時，面對住陽光海灘，一改平日密實風格，激罕以性感泳裝示人，大騷美好身段，震撼網民眼球。

游嘉欣早前去外地旅行。（IG@kayan_yau）

影了不少靚相。（IG@kayan_yau）

游嘉欣自入行以來憑藉甜美笑容，加上零戀愛經驗，被封為「A0女神」。她在劇集中多數飾演乖乖女角色，日常穿搭亦以青春簡約為主，甚少性感示人。不過她早前到越南旅行似乎玩得非常開心，兼拍下不少靚相。而近日，她更在零預警下，於社交平台分享兩張泳衣照，讓粉絲大飽眼福。

笑容甜美。（IG@kayan_yau）

靚人靚景。（IG@kayan_yau）

照片中，游嘉欣身在沙灘，與陽光玩遊戲，她身穿一件看似簡約的白色一件頭泳衣，但剪裁卻是暗藏「殺機」。泳衣胸前採用V字的低胸設計，大騷性感事業線，徹底顛覆了她以往的保守形象。而泳衣的另一亮點則是露腰高衩設計，S形曲線盡現，尤其一雙白滑修長的美腿，更是非常吸睛。游嘉欣一身激罕性感誘人打扮，讓網民大呼：「我唔得喇」、「好索啊」、「犯規相」、「流曬鼻血」。

游嘉欣激罕曬噴血泳裝相。（IG@kayan_yau）

很有看頭。（IG@kayan_yau）

游嘉欣在泳裝照下寫道：「難得個景咁靚，就感受下夏日海邊嘅氣氛啦，日落配沙灘，唯美。」對於為何如此激罕性感示人？游嘉欣回覆《香港01》時笑言：「真係，不過咁努力做gym，要展示吓成果嘅。」，並表示希望「趁年輕留倩影」。

還去了按摩。（IG@kayan_yau）