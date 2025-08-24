吳岱融66歲生日大變樣 神隱大馬外貌突變與湯鎮業餅印一樣
撰文：金秀玲
出版：更新：
80年TVB小生吳岱融入行初期拍過不少劇集，其後他與太太鍾淑慧為遷就兒子回新加坡服兵役，舉家回流定居當地，但十年前左右回TVB拍劇，愈老愈型的他憑《巨輪II》「鷲哥」高天鷲一角深入民心，但他在2023年的《隱門》、2024年的《家族榮耀之繼承者》及NETFLIX劇《太陽星辰》後便減產，回大馬過著半退休生活。
去年吳岱融與鍾淑慧在馬來西亞投資開設連鎖式餐廳兼賣榴槤，二人在當地租住近5千呎豪宅過半退休生活，而吳岱融則大馬香港兩邊跑，間中又回內地拍劇，生活充實。前日（22日）是吳岱融66歲生日，鍾淑慧貼上為老公慶祝生日的短片，她為老公親手造了把紙扇，說：「今年既然你甚麼都不要， 唯有就地取材，把愛心送給你。 親愛的，祝你生日快樂，身體健康，每天開開心心啊。」而吳岱融亦有發文：「8月22 今天是我生日 我老婆親手給我做的生日扇 她的第一次手工藝作品 不錯不錯」
片中所見，吳岱融把招牌銀白濃密頭髮剃走，以光頭造型示人，下巴則束有全白鬍子，未知他是因工作或其他原因剃頭，而光頭的他樣貌神似「五虎」湯鎮業。其實年輕時吳岱融已跟好兄弟湯鎮業很似樣，如今剃頭後他更是與對方極神似，孖生一樣！