葉蒨文食飯禁親友做一件事　林子祥公開手機款：戴老花眼鏡先睇到

由周國豐、支嚳儀(支支)、黃劍文、顏米羔主持無綫清談+音樂節目《今晚有歌廳》，昨（24 日）晚播出一集的嘉賓繼續有林子祥（阿 Lam）、葉蒨文（Sally）、以及新嘉賓郭偉亮（Eric Kwok）、《聲夢傳奇 2》的 XiX 及趙頌宜。今集主題是「白頭到老」，演唱歌單為:《乾一杯》XiX、《莫再悲》趙頌宜、《分分鐘需要你》XiX、《祝福》趙頌宜、XiX。

今集嘉賓繼續有林子祥與葉蒨文，以及Eric Kwok和《聲夢傳奇 2》的 XiX 及趙頌宜。

Sally 分享不接觸社交媒體的「幕後理論」，二人大談夫妻相處之道。

Sally 食飯禁用電話 提倡面對面溝通

阿 Lam、Sally 這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally 笑言自己幾乎不會花時間 Post 相上社交平台:「邊有咁得閒？我見到嘢食就即刻食咗佢，仲要影張（相）先食。」又透露為了與家人朋友好好進餐，會「規定」身邊人「食飯唔准睇電話」。阿 Lam 則自揭只用極簡單的超小型手機，麻雀雖小卻附設上網功能；阿 Lam 邊的起手機介紹，邊幽默地自嘲:「要戴好勁嘅老花眼鏡先睇到。」阿 Lam 又解釋用這款手機箇中原因:「因為我電話淨係打出打入。」阿 Lam 還勸勉年輕人不要過度依賴手機與身邊人交流：「你哋年青嗰啲呢，都要對住一個人傾吓偈先好。」

阿 Lam、Sally 又自爆演唱會不會依賴提詞機，更指依賴了反而更緊張，阿 Lam指過份依賴提詞機反而容易分心：「一定要記（歌詞），反而一睇就唱錯。」Sally 續指沒有提詞機才能將最真摯的情感演繹出來：「你冇歌詞（睇）嗰陣（啲歌詞）就會入咗內心，咁就可以將心裏面嘅感受唱出嚟、送出嚟。」各方面都咁夾不愧為圈中模範夫妻。

Sally 笑稱：「我見到嘢食我就即刻食咗佢，仲要影張先食。」

阿 Lam 原來只使用超小型手機。

XiX唱《乾一杯》。