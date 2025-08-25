59歲圈中美魔女臉貼臉合照慶養子生日　吊帶裙性感誘人母子極親密

溫碧霞 （Irene） 雖然下年已是「登六」之年，但皮膚白滑狀態Fit爆，比真實年齡保養得更為年輕，絕對稱得上圈中美魔女一名。溫碧霞於2000年嫁予富商何祖光，婚後兩人未有生育，並在2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，更四處尋醫把他的皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫（Xavier）。溫碧霞與養子關係極佳，今年7月溫碧霞舉行59歲生日派對，何國倫獻吻遭何祖光扯衣領拉開，引起網絡熱議。近日何國倫生日，溫碧霞再與他臉貼臉合照，足見母子關係未受到外界議論影響。

溫碧霞與何祖光於2000年成婚。（溫碧霞IG圖片）

毫無疑問，溫碧霞必定為電視史上「最美妲己」。（《封神榜》劇集劇照）

溫碧霞笑言拍攝《封神榜》期間，鄭子誠演繹經典對白「美人啊！」最常被大家取笑！（林志龍 攝）

溫碧霞與何祖光日前為何國倫慶祝生日。何國倫今年於美國The Bement School畢業，兩人訂了以畢業為主題的生日蛋糕給何國倫。溫碧霞坐在中間，與何國倫臉貼臉合照，兩母子親密融洽；而何祖光負責揸機影相。溫碧霞打扮如常性感誘人，她發文：「Happy birthday to my sweet heart Xavier ! wish u all your dreams come true and all happiness is you love u always #love」。

溫碧霞與養子臉貼臉合照。（IG圖片）

一家人關係融洽。（IG圖片）

壽星仔！（IG圖片）

何國倫今年美國畢業。（IG圖片）

溫碧霞祝養子生日快樂。（IG圖片）

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

