俠醫｜呢位小生同鄭子誠做父子　加埋江欣燕做極奸家族搞風搞雨

由無綫新晉監製陳萍（首部作品《妳不是她》）、與《回歸》編審麥世龍及《你好，我的大夫》編審黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，將由九月一日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。

丁丁話佢同子誠同埋欣欣喺劇入面嘅「反派三人組」。

「重拾醫者初心，捲起家族風暴」，《俠醫》以中醫師黃天賜教授的傳奇故事為藍本，帶出滿懷仁義＋俠義精神的中藥油公司第二代掌舵人—凌為民（陳豪飾）、如何在充滿家族鬥爭、唯利是圖及爾虞我詐計算的世界中，堅守濟世為懷信念，助人為樂，以達到「治病必求治本，救人必先救心」的宗旨。而劇中，負責搞風搞雨的「奸角擔當」，則為丁子朗（丁丁）及劉佩玥（Moon）。

為了令觀眾開劇前對阿Nat有進一步了解，無綫官方社交網今早釋出了一條搶先睇預告，身穿黑色貼身裙的Moon不斷扭動腰肢及擺弄秀髮，加上迷離眼神，狀態誘人。之後，阿Moon更「大腳趷起」大晒招牌長腿，期待指數爆燈。談到新劇角色要周旋於不同男人之間，當中與「善良暖男」馬貫東及「超級奸仔」丁子朗最多瓜葛；阿Moon受訪時，搞笑地以「享盡齊人之福」形容自己，並指自己至少與六個男角色有親密關係：「有丁丁、馬貫東、陳豪、Patrick Sir、鄭子誠，同埋嘉輝哥。」阿Moon續指阿Nat的角色其實很立體，令從演多年的她亦感到演繹時有難度：「首先佢係一個好識得去利用人心嘅女仔，對住唔同人，佢會識得戴唔同嘅面具，去爭取對自己最大嘅利益，就算要犧牲色相都唔係一個問題。而阿Nat變成咁，同佢嘅童年啦同埋成長都有好大嘅關係，一個壞人背後嘅故事，其實都可以好淒慘。可恨之人亦有可憐之處，喺沈綺婷嘅世界入邊其實好難有愛，因為佢唔相信任何情感，唯有錢先至可以畀到最大安全感佢。」

馬貫東雖然係阿Moon嘅兵，但佢因為勝在夠癡心及溫暖，所以佢哋嘅關係都好浪漫架。

至於演開陽光直男的丁丁，這次畫風突然飾演「殺人放火、姦淫擄掠」做齊的超級奸仔，仲要係衣官禽獸嗰隻；為了個人利益，就連老豆（鄭子誠飾）都冇面畀兼冇情講，而且為人完全欠缺同理心，為了利益極度不擇手段，難怪丁丁受訪時亦坦言今次這個富二代角色是「壞人之中的壞人」，還感激編劇「寫到咁多嘢畀我」，令人極度期待丁丁在劇中的發揮。

據知由於鄧世鏗是重點角色，為了創造新一代奸人經典，台前幕後可謂落足心機度度度。以丁丁為例子，除了煲勻無綫經典奸角的演出偷師外，更在拍攝現場向「無綫十大奸人」之一的鄭子誠請教，丁丁：「我今次係參照咗好多TVB經典反派嘅演繹嚟做，對我嚟講係好大嘅挑戰同突破，可以話係考牌之作。所以我都做足好多功課，同睇咗好多唔同嘅電影；希望洗走到觀眾之前覺得丁丁係陽光男孩嘅形象，喺演員路上殺出到條新嘅路。」丁丁續指與劇中父母鄭子誠及江欣燕是「反派三人組」：「我哋三個都有唔同嘅奸法，但我係奸得嚟深思熟慮嗰隻。好想多謝兩位前輩，佢哋教識咗我點樣去揣摩見到人哋折墮就開心嘅狀態，呢個係純奸角嘅諗法，都真係幫到我去突破咗個樽口。」

