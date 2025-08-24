蘇志威大女Yumi同朋友合作創業開Bakery　劉小慧推限定禮盒送暖

蘇志威多年來一直非常支持並擔任「愛。貢獻」慈善團體的星級大使，今年更帶同太太劉小慧及大女兒Yumi一家三口一起出席名為「愛施耆樂X小當家環遊世界長者慈善午宴」慈善活動，為長者們創造一個環遊世界的體驗，他們一家三口用世界各地不同食材與產品等，與120位長者，80位基層家庭及100位義工，即場體驗有如帶大家環遊世界。同時剛好回港的李婉華亦一起行善，聯同劉小慧及蘇志威一起為長者最佳服飾演繹獎擔任評判，長者們在小義工協助下悉心打扮，而且更如模特兒般擺甫士，更與蘇志威共舞，玩得非常開心。

蘇志威與劉小慧及女兒Yumi一家三口及李婉華一起出席「愛。貢獻」主辦長者慈善午宴。

李婉華與劉小慧及蘇志威大讚長者們有心思。

蘇志威與劉小慧支持女兒Yumi製作中秋限定禮盒之餘更做善事。

Yumi創業推中秋禮盒行善

蘇志威大兒Yumi最近創業與朋友合資開設SoYumi Bakery 兼有食物工場，她創業不忘行善，會聯同劉小慧的得閒Mallmall，用心製作中秋限定禮盒，每售出一盒中秋禮盒，SoYumi Bakery 將會送出一份曲奇餅，親手送到獨居長者、基層家庭、老人院、孤兒院等受惠機構，其中「愛。貢獻」慈善團體亦是其中受惠機構。雖然蘇老闆精於做生意，不過他今次表示未有協助女兒創業，主要是了解女兒足夠成熟，有能力自己處理。

左起:李婉華、劉小慧、蘇志威及Yumi出席「愛施耆樂X小當家環遊世界長者慈善午宴」慈善活動。

蘇志威一家三口大受長者們歡迎。

李婉華臨返加拿大前都參予做善事。

李婉華心繫香港。

至於李婉華今次返港主要是一家人去峴港旅行，及處理夫家一些事務，明天就返加拿大，適逢小慧邀請就一起做善事，始終香港是她家，自己樂意支持。