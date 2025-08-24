吳文忻患末期乳癌樂觀面對　談經濟壓力：好有錢都敵唔過癌症

現年50歲的前港姐吳文忻三年前確診患上乳癌，去年惡化至第四期，情況令人憂心。今日（24/8）吳文忻與兩女兒出席大匯演活動，並擔任表演嘉賓。她接受《香港01》訪問時透露最新病情。

吳文忻對癌症情況樂觀。（陳順禎攝）

吳文忻表示，原本在瑪麗醫院接受癌症治療，經化驗後她的三陰乳癌指數很低，所以採用化療方法治療。最近她經朋友介紹，接受私家醫生的一個癌症檢驗計劃，但檢驗後結果發現三陰乳癌指數較高，即與早前醫院的化驗報告有出入。她表示，兩者的治療方法不同。

吳文忻透露癌症最新情況。（陳順禎攝）

吳文忻說：「下個禮拜我就做第6個Cycle嘅治療，因為6個Cycle就為之一個療程，所以我都要做埋先。醫生建議我之後照一照pet scan，之後再睇吓點。但係因為pet scan都係會對身體唔好，所以如果個腫瘤咁大咁硬嘅情況之下，又再照多一次，有冇意思呢？所以我都會再問多第三或者第四個醫生嘅意見。」

吳文忻表示近來生活較為繁忙，需要照顧兩個女兒和搬屋的事。（陳順禎攝）

患上乳癌固然是一件不好受的事，但吳文忻對於腫瘤已慢慢習慣了「它」的存在。治療癌症的過程中，會否有經濟壓力？她說：「其實你都見到，有啲好有錢嘅人都敵唔過癌症，無論有錢冇錢都係咁㗎啦，所以我覺得：『I try my best, and let god do the rest』」