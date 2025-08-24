范冰冰獲馬六甲元首親授「名譽拿督」勳章：人生從來沒有白走的路

內地頂流女星范冰冰2018年因捲入陰陽合同逃稅風波，演藝事業受重創，被內地娛樂圈封殺，她消失一段時間後決定於香港落戶，被指不但已取得「新香港人」身份，更被爆以月租約65萬元租住山頂白加道5000呎超級豪宅，生活奢華；與此同時，范冰冰也逐漸將事業重心轉移至海外，去年擔任「馬六甲旅遊親善大使」，獲讚帶旺當地內地遊客人數，惠及經濟。

范冰冰定居香港！（IG@bingbing_fan）

范冰冰香港後巷影相。（IG@bingbing_fan）

范冰冰被爆以月租約65萬元租住山頂白加道5000呎超級豪宅，屋企居高臨下，坐擁維港靚景。（小紅書@范冰冰）

范冰冰在時尚界仍大有市場。（微博@范冰冰）

早前有消息指她今天（24日）在甲州元首華誕冊封儀式上，獲冊封「拿督威拉」勳銜，以表彰她對甲州旅遊業的貢獻。不過甲州首席部長日前澄清，范冰冰將獲頒其他勳銜，並非「拿督威拉」。而今日范冰冰就親自公布好消息，指自己獲馬來西亞馬六甲州元首敦莫哈末阿里冊封為「名譽拿督」(D.M.S.M)，據馬來西亞《中國報》報道，「名譽拿督」為當地州政府可頒予外籍人士的崇高榮譽。

范冰冰獲馬來西亞馬六甲州元首敦莫哈末阿里冊封為「名譽拿督」(D.M.S.M)。（微博@范冰冰）

據馬來西亞《中國報》報道，「名譽拿督」為當地州政府可頒予外籍人士的崇高榮譽。（微博@范冰冰）

范冰冰在社交平台分享喜悅，她透露為了出席授勳儀式，行程相當緊湊，前一晚工作至凌晨兩點才抵達馬六甲，她說：「一想到五點就要起來化妝，滿打滿算只能睡三個小時，為了能多睡一小時，我人生中第一次沒卸妝就睡了。沒想到睡醒後全妝居然完好無缺，這大概也是種天賦吧！」

范冰冰在社交平台分享喜悅，她透露為了出席授勳儀式，行程相當緊湊，前一晚工作至凌晨兩點才抵達馬六甲，更首度帶妝睡覺。（微博@范冰冰）

范冰冰獲封「名譽拿督」勳章，（微博@范冰冰）

對於獲此殊榮，范冰冰形容收獲了這枚由馬來西亞元首授勳、沉甸甸的獎章，讓她得到了極大的鼓舞與認可。她多次感謝馬來西亞及馬六甲，又表示：「謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這裡真是我的福地！期待有更多與馬六甲的故事……加油吧❤️❤️❤️，范小姐！都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路……」

對於獲此殊榮，范冰冰形容收獲了這枚由馬來西亞元首授勳、沉甸甸的獎章，讓她得到了極大的鼓舞與認可。（微博@范冰冰）

范冰冰：「謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這裡真是我的福地！」（微博@范冰冰）