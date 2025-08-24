《女兒香》南海十三郎版具香港特色　由李龍謝曉瑩阮兆輝主演

南海十三郎是香港粵劇史上重要的編劇家，其作品《女兒香》自1939年問世以來深受戲迷愛戴，並曾被譽為「世紀名劇」。電影《南海十三郎》中唐滌生口述劇本的經典場面，正是本次演出的根基。近二十年來，香港舞台較少上演《女兒香》，反而內地版本《定情劍底女兒香》較為流行。香港浸會大學朱少璋講師指出，該劇對演員唱功與演技要求甚高，挑戰不小，但作為香港粵劇重要基石，「女兒香」必須保存與推廣，籍此傳承香港粵劇根脈。

本次《女兒香》演出以南海十三郎版本重整為藍本，融合曲王潘一帆及粵樂名家梁素琴女士收錄在唱片的元素，並加入葉紹德潤飾，保留濃厚的廣東南派風格，全面展現具香港特色的文字、唱腔及演繹方式。

今由金靈宵主辦，大老倌李龍、謝曉瑩和阮兆輝將領銜主演是次「香港復刻版」《女兒香》，帶領青年優秀演員郭啟煇、劍麟、周洛童一起參與演出，並訂於2025年10月21日在香港文化中心大劇院上演，票價分別為$480、$380、$280和$180 四種，並已在城市售票網公開發售。今次龍哥飾演的反派魏昭仁，當年由「一哥」陳錦棠擔演，而曉瑩所飾的梅暗香，則在劇中展示花旦、武生、青衣、刀馬旦四種功架，更有輝哥坐陣飾演溫明奇一角。劇情講述武藝高強的梅暗香代兄掛帥抗敵，與魏昭仁、溫明奇並肩作戰，歷經忠義與情感考驗，最終為國捐軀，保家衛國的動人故事。

