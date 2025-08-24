暗黑天后上原亞衣以全新姿態強勢回歸　22歲「AI上原」正式亮相

近月亞洲娛樂圈吹起一股「女優熱潮」，多位日本傳奇 AV 女優相繼前往香港、台灣及泰國舉辦多場見面會、參加展演活動，所到之處皆掀起粉絲浪潮，網絡話題席捲全亞洲。而當中一位具代表性的名字：暗黑天后上原亞衣，選擇以全新姿態強勢回歸。上原亞衣上月與虛擬偶像唱片公司GME公佈合作推出 「AI上原」22歲偶像形象，她將於8月25日（星期一）親臨香港舉行《Ice Pop Crush》新曲發佈暨 AITwins 商務版全球首展記者會，宣告她以「AI偶像歌手」的身份再次站上舞台。

上原亞衣。(公關提供)

AI上原。(公關提供)

近日多張「AI 上原」偶像照片同步曝光，其高度擬真、細膩神還原的影像技術震撼粉絲。照片中的22歲AI上原，無論臉龐輪廓、眼神神采，還是身形比例，都完整重現了上原亞衣22歲全盛時期的風采，栩栩如生、真實度極高。此舉讓大批她的粉絲興奮不已，直呼「彷彿回到當年！」，並引發社群平台上的熱烈討論。上原亞衣表示：「能夠以22歲的自己再次回到舞台，對我來說是夢想成真。我衷心感謝多年來支持我的粉絲們，未來希望能以『AI上原』偶像的身份，期待AI新技術及AITwins帶來更多驚喜與感動、實踐更多與粉絲間的陪伴時刻。」

AI上原。(公關提供)

AI上原。(公關提供)

上原亞衣在過去十年間一直是亞洲娛樂的網上傳奇人物，其名字、勇氣、與敬業精神，突破及粉絲文化密不可分。如今透過AI技術，她的形象被重塑回 22歲的黃金時期，象徵著她在偶像文化與AI時代的嶄新起點。AI上原的首次亮相將結合音樂、科技與粉絲互動。新曲《Ice Pop Crush》將同步登上 Spotify、Apple Music等國際音樂平台以及其個人ai-UE.com，粉絲可第一時間感受AI偶像的全新聲音。同時，上原亞衣首次全球公開發佈的AITwins商務版人偶，開啟AI娛樂與科技跨界結合的新篇章、為未來偶像文化注入更多可能性。

上原亞衣。(公關提供)