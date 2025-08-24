中年好聲音4｜驚現「隱藏版」電影出品人　李松華克服低谷參賽

《中年好聲音4》今日（24/8）再進行海選，其中不乏唱得兼具話題性的參賽者。伍國寶以《憑着愛》參賽，未開聲已被肥媽認得是一名演員，覺得「熟口面」。記者翻查之下，發現他其實是《新喜劇之王》的演員之一，也是2013年《情逆三世緣》其中一名配角。而唱《放棄你》的李松華則是一名家電商人，也是電影《白日之下》的出品人。



《白日之下》電影出品人李松華參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

《白日之下》電影出品人李松華參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

李松華接受《香港01》訪問時，表示因為2023年投資電影《說笑之人》後，再受古天樂先生的團隊邀請而投資。「佢哋問我有冇興趣，咁就試吓。因為睇過個題材同埋script（劇本）都覺得OK。始終COVID之後，我覺得香港要有啲正能量，既然大老闆叫我參加，我冇理由話推搪。」他透露自己在《白日之下》投資了7位數字。

《白日之下》電影出品人李松華參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

《白日之下》電影出品人李松華參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

他也透露，曾與林保怡和姜大衛食飯時，被質疑「故仔未必得」，幸好最後口碑也不錯。他也表示，本想在《中年好聲音》參加，但因電影未上晝，《中2》《中3》時擱置了計劃，說：「其實《中3》時有私人事困擾差唔多大半年，其實放棄過自己。呢個暑假返到美國之後，電視台蔣祖曼小姐send咗個message畀我，我就試吓。」