中4｜周星馳「飛紙仔」一句對白變廿句　伍國寶：星爺睇完之後笑

《中年好聲音4》日前（24/8）再進行海選，其中不乏唱得又有話題的參賽者。伍國寶以《憑着愛》參賽，未開聲時已被肥媽認得是一名演員，覺得「熟口面」。記者翻查之下，發現他其實是《新喜劇之王》的演員之一，也是2013年《情逆三世緣》其中一名配角。而唱《放棄你》的李松華則是一名家電商人，也是電影《白日之下》的出品人。



「星爺電影演員」伍國寶參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

伍國寶接受《香港01》訪問，坦言當初以歌手為目標，但機緣巧合之下卻以演員身份入行。「嗰陣時冇渠道，又啱啱接觸影視圈，自己心諗影視同音樂都有交集，於是今日就係TVB交集。」對於唱歌，原來他的夢想十分偉大，他說：「夢想係想振興華語樂壇，但係我真係驚俾人笑。我真係好鍾意唱歌。（係咪因為不滿現時樂壇水平？）其實因為，我有時聽到好受歡迎嘅，但又未必好好。」

談到參與《新喜劇之王》的經歷，他認為能夠參與到周星馳電影是一件十分榮幸的事，也坦言覺得周星馳導演十分認真和專業。「我喺片場收到嘅劇本，其實只係有一句話，但係去到現場全部都變晒，都係飛紙仔。（飛咗幾多句？）我記得自己講咗20幾句，哈哈，但係電影出街有3，4句。我演個導演，我記得嗰take我拍咗四次，前兩次係走位，第三次星爺就話快返少少，第四次將個節奏加快就去得。印象最深刻係，星爺睇完之後笑，呢下我就比較滿足。」