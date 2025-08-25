東張西望｜事主為亡妹搵公仔被騙過萬元　發現騙徒5年間不停騙財

今日（24日）一集的《東張西望》講到事主Victor為已去世亡妹尋找公仔，但就被不法之徒利用這件事去騙財，更被Victor發現騙徒在五年間用不同方式騙財。Victor表示之前曾在社交平台發文尋找亡妹生前喜歡的公仔，之後有人聯絡他，並表示自己家人開公仔廠，建議他重新訂製一隻公仔。騙徒表示會以成本價880元為Victor重新製作一隻公仔，Victor說：「我之前都問過唔少內地廠，有唔少廠都唔接嘅，因為個數量太少，肯接嗰啲都要至少要2千元人民幣。」

事主Victor為已去世亡妹尋找公仔，但就被不法之徒利用這件事去騙財。(節目截圖)

Victor約對方出來見面，對方向Victor講解製作公仔的資訊：「製造公仔嗰個過程佢都講得好合理同好詳細咁，聽落都覺得佢幾專業。」Victor亦有問騙徒拿廠房資料，他即時上網翻查，見到資料都吻合，所以他就轉帳了港幣8,800元給騙徒，打算訂製10隻公仔。

Victor約對方出來見面，對方向Victor講解不少製作公仔的資訊。(節目截圖)

Victor約對方出來見面，對方向Victor講解不少製作公仔的資訊。(節目截圖)

但騙徒為博取Victor信任，送了很多隻聲稱「有瑕疵」的公仔去Victor工作的地方：「佢話有少少瑕疵，過唔到個品質檢查，佢就話嗰啲公仔可以送畀我。」翌日，騙徒就送上了30至40隻公仔予Victor公司。一星期後，騙徒再找上Victor，聲稱可以用3D打印技術複製公仔。Victor先付4,000元予騙徒複製15隻公仔，當時Victor想先要5隻公仔看一看效果，翌日騙徒還回公仔，更稱可送2千隻公仔去Victor公司。

騙徒為博取Victor信任，送了很多隻聲稱「有瑕疵」的公仔去Victor工作的地方。(節目截圖)

騙徒聲稱可以用3D打印技術複製公仔。(節目截圖)

Victor隔了一段時間問騙徒公仔進度時，騙徒用不同的藉口去拖延，包括眼睛受傷。直至今年1月，騙徒突然表示廠有事要處理，叫Victor給予時間等候，結果可想而知，騙徒已經消失得無影無蹤。Victor總共損失港幣12,400元，他報警後在社交平台發文，才發現有許多人和他一樣受騙。

Victor隔了一段時間問騙徒公仔進度時，騙徒用不同的藉口去拖延。(節目截圖)

Victor指有超過10個苦主，更成立了「苦主群組」：「佢哋都係畀同一個人用唔同嘅方法去呃。」騙徒每次都用不同方法去騙人，而Victor與其他苦主互相聽過騙徒的錄音，發現聲音一樣，故確定騙徒就是同一個人。騙徒原來2年前曾被《東張》報道過，當時他涉及教材騙案，節目組與Victor根據騙徒之前留下的電話逐一致電，發現全部都是空號。

Victor指有超過10個苦主，更成立了「苦主群組」。(節目截圖)

騙徒原來2年前曾被東張報道過，當時他涉及教材騙案。(節目截圖)