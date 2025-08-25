歸隊劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《歸隊》陸劇有高滿堂、李立、汝盛作為編劇，臧溪川、趙陽為執導，由胡軍、李乃文、陳靖可、袁姍姍、任彬、宋家騰領銜主演的一套以歷史戰爭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《歸隊》電視劇情大綱

劇情以東北抗聯十四年艱苦抗戰為背景，一支抗聯小隊在慘烈戰役後與主力部隊及黨組織失去聯繫。面對日軍的圍追堵截，隊員們四散離失，但憑藉誓死抗戰的信念，歷經重重艱險後，再次重新聚首，返回冰天雪地的東北戰場，抱持頑強的意志和堅定的信仰，為抗戰勝利奉獻熱血與生命。小隊排長魯長山（胡軍 飾）在日軍追擊下，帶領隊員尋求希望：班長唐德遠（李乃文 飾）一度迷惘，但在戰友的感召下最終回歸正義；神槍手田小貴（陳靖可 飾）、衛生員花兒（袁姍姍 飾）等角色各有經歷，在槍林彈雨中互相幫助。「歸隊」不僅指實體隊伍的重組，更象徵信仰的回歸。

《歸隊》播出時間｜最新追劇日曆

《歸隊》電視劇幾時播? 《歸隊》一共有36集，由CCTV-8黃金時段、騰訊視頻，北京衛視、江蘇衛視播放，會員由而非會員就由。CCTV-8黃金強檔每晚兩集連播；騰訊視頻會員每日19點30分更新2集，首日更新3集，SVIP搶先看1集。

《歸隊》演員人物關係圖

《歸隊》演員

胡軍 飾 魯長山/老山東

小隊排長，是小隊的靈魂人物，帶領失散的隊伍尋找希望

李乃文 飾 湯德遠

小隊班長，曾迷失但被戰友召回

陳靖可 飾 田小貴

神槍手，勇敢俊俏

袁姍姍 飾 花兒

衛生員，為戰士護理，溫柔又堅強