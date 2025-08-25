中年好聲音4｜翁嘉穗老公宣布參加海選　現場唔見影原來變成VIP

TVB節目《中年好聲音4》昨日（24日）進行「香港賽區最終海選」，不少參賽者都去參加面試，早前高調宣布參加海選的鄔友正卻未有見影。鄔友正是97年港姐冠軍翁嘉穗的老公，雖然他表示會參加，但現場就未有見影，他晚上卻在社交平台發文表示已經完成面試。

鄔友正是97年港姐冠軍翁嘉穗的老公，雖然他表示會參加，但現場就未有見影。(小紅書圖片)

鄔友正為了參加《中年好聲音4》，特地找來老師練唱歌及跳舞3個月，參賽前兩天亦曾發文表示會參加昨日海選。他當時就表示對參賽沒有信心：「仲有兩天便參加海選了，但今天居然腳軟了！今天在家，站在我老助手面前試唱，居然跟唔到拍子，又忘記歌詞！過兩天海選，站在評判面前，會更加緊張！想起到時跟唔到拍子，甚至忘記歌詞，呆在台上，怎辦？原來唱歌真是不能速成的，我只是練咗三個月，底子唔夠，面對評判，會緊張，會亂咗拍子，到時會手足無措，出醜在人前！」未知他是否沒信心參賽，所以昨日不見其蹤影。

鄔友正為了參加《中年好聲音4》，特地找來老師練唱歌及跳舞3個月。(小紅書圖片)

昨日的海選直播中不見鄔友正，但他晚上卻發文指自己已經完成了比賽，他分享了面試的照片，證明自己真的有去面試。而且他還接受了TVB娛樂新聞台訪問，估計成為了「VIP」，成獨家受訪的嘉賓：「今天終於參加比賽了！我表現嚴重失準，可能因為是第一次上舞台，而且練習唱歌只有三個月，火候未夠！就算我沒有失準，都好難入圍！不過三個月能夠進步咁多，我都心滿意足了！終於到了夢醒時分，明天要去越南工廠工幹了！要賺錢養妻活兒呢！這三個月沉醉於練習唱歌，我進步很多，而且真係好好玩！如痴如醉，好享受過程！應該晉級無望，是時候做返本業，唔使身邊人話我不務正業！不過我會繼續練習唱歌，對健康好有益，又實在好好玩！本來明年想去英國黑池參加國標舞跳舞比賽，但因為骨折咗，需要一年後才可以練習跳舞！唱歌跳舞比賽都暫時告一段落，唯有乖乖地做返本行！我覺得參加比賽，對我生意人來講，輸贏都沒有什麼分別！但因為參加比賽，會努力練習，享受過程才是最大的目標！最近天天一早起來，開一個鐘頭車去上唱歌課，好有大學時候的感受，單單這份回憶，值了！今次的唱歌比賽，一波三折！首先是所有人都反對；慢慢他們都贊成！然後跌親骨折，太辛苦，身邊人都勸我放棄！昨天又肚屙，屙到足足輕咗2kg,以為臨門一腳要放棄!今晚終於順順利利，比賽完畢!自己表現唔好，就算輸，都輸得心服口服!不過能夠進入海選，站出來在評判面前唱歌，我覺得我已經贏咗！繼續向生意，唱歌，跳舞發展，既可以賺錢，又可以身體健康，何樂而不為！乘勝追擊，我9月6號做直播，請勿錯過！」

鄔友正隻腳骨折。(小紅書圖片)