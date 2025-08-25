「暗黑天后」上原亞衣引退8年復出　嘆以前太忙：而家要用好多腦

前日本AV女優上原亞衣訪港，出席《Ice Pop Crush》新歌發佈會，會上更首次為22歲仿真人偶——AITwins商務版揭幕。是次這個仿真人偶以22歲的上原亞衣為藍本，1:1完美還原前AV女優上原亞衣的各種細節，令人期望又興奮。細節：「暗黑天后」上原亞衣32歲復出襲港 真人超靚高清相曝光 訪問中，上原亞衣談及對香港男士的印象，以及以AI形象復出的原因，和近日在香港，東南亞等地的行程。

前日本AV女優上原亞衣出席香港我記者會，發布新歌及為AI人偶揭幕。（陳順禎 攝）

上原亞衣表示，今次發布新歌《Ice Pop Crush》只是起步，透過AI技術，有計劃未來再做不同語言，到時廣東話也有機會實現。會上同時為超像真人偶揭幕，上原亞衣表示人偶十分像真：「除咗頭似，連皮膚質感都好似，尤其是血管都似。」她亦提及，希望在人偶加上人工智能、自主可動性功能。

被問道想與哪些歌手合作出歌，她回應：「希望用AI同歌手crossover外，都要加埋人偶先成事先完美。」GME主理人補充，之後會搵國內外，唱不同語言的歌手合作。「今次嚟香港，除出席記者招待會外，仲有好多關於直播的推廣活動，後日後就會去曼谷參與活動。而家會針對亞洲市場，例如去完香港就去泰國，在泰國有以她的形象為題的檸檬梳打飲品吧（Lemon Bar）。」

訪問中問到，上原亞衣有沒有留意香港娛樂圈及藝人，例如近年參演AV演出的素海霖，上原亞衣就表示沒有留意，但就讚嘆了一句：「すごい（sugoi）好厲害。」引退了一段時間後再復出，會否不習慣？她回答：「反而呢個世界真係有啲唔同，但係以前都有做一啲idol活動，但係好耐就冇做，但係今次以AI偶像見大家，要慢慢去習慣。」生活比較上輕鬆，沒這麼繁忙？她回答：「而家反而有時間可以休息，但係唔好嘅係反而要用好多腦。引退咗之後，可以做一啲新嘅嘢，真係非常之開心。」

上原亞衣。（IG圖片）

