林憶蓮15歲名校學生證曝光　青澀氣質外貌竟與現時無太大分別

華語樂壇天后林憶蓮，為慶祝入行40周年剛完成演唱會，生活再次回歸平靜。她在IG上載中學時期名校學生證，青澀模樣曝光。



林憶蓮轉眼入行40年。（IG：@sandy_lam_official）

林憶蓮近日上載當年就讀瑪利曼中學的學生證，15歲就讀中三的林憶蓮，外貌與現時幾近無分別，證件上寫有中英文名「林憶蓮Sandy Lam」、出生日期1966年4月26日，於1980年至1981年就讀3D班。：「這是一張舊學生證，它彷彿把我帶回到十五歲的自己。當時我在一所女子中學念書。下課後，總會和兩位最要好且家住得靠近的同學結伴，從山坡上的學校一路說說笑笑、歪歪斜斜地走下來。二十分鐘左右，說長不長。走到稍微熱鬧一點的街區，第一件事情就是找吃的—咖哩魚蛋、牛雜、砵仔糕、雞蛋仔，香港街邊小吃琳瑯滿目。那時候正處發育期的我，胃口特別好，總是吃得心滿意足。」

林憶蓮上載中三時學生證。（IG：@sandy_lam_official）

她回憶當時簡單容易滿足的生活：「那時生活簡單而美好。沒有手機、沒有網路，每天也沒有這麼多訊息。日常就是上課、念書、考試，上學，放學。寫功課時，最喜歡打開電台，一邊聽節目，一邊等待下一首歌。家裡那部卡帶錄音機有兩個卡座，可以同時播放和錄音。當電台裡響起心儀的旋律，就趕緊按下錄音鍵，把它留在自己的卡帶裡，慢慢編輯出一盤專屬的「心愛精選」。一首首歌連在一起，像是一個十五歲小姑娘的秘密心事。比起語言，我更被旋律、編曲，和歌詞背後的故事打動。那時喜歡音樂——因為動聽，就想反覆聽；因為動心，就想一遍又一遍回味。誰也沒想到，那些看似隨意按下的錄音鍵，那一盤盤一首一首拼湊的錄音帶，那些在作業本上偷偷寫下的歌詞……會在歲月裡慢慢累積，日後最終把我帶到麥克風前，帶到舞台中央。好像人生裡的許多路徑，都是在不經意間鋪就的。只是因為當時真心喜歡，後來才有機會，一次次聽見屬於自己的迴響。回想起來，唯有感恩。」