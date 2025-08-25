TVB收視｜李佳芯最後一套TVB收視理想　《女神配對計劃》稍跌

無綫公布上周（18日至24日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高21點（136萬觀眾），續踞收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.2點（118萬觀眾）；譚俊彥、李佳芯主演《麻雀樂團》最高收視回升至20.1點（130萬觀眾）；外購劇《藏海傳》最高收視15.5點（100萬觀眾），由區永權、何沛珈、王嘉慧、吳幸美主持綜藝資訊節目《健康新聞報道》最高收視11.3點（73萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高21點（136萬觀眾）。（《東張西望》截圖）

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.2點（118萬觀眾）。（截圖）

周六晚 《港姐最美任務在檳城》最高收視13.2點（85萬觀眾）；電影《葉問4︰完結篇》最高收視12.4點（80萬觀眾）。周日晚歌唱大賽《聲秀》最高收視16.3點（105萬觀眾）；真人騷戀綜《女神配對計劃》最高收視13.7點（89萬觀眾）；清談音樂節目《今晚有歌廳》最高收視10.2點（66萬觀眾）。

根據官方數據，6月8日《女神配對計劃》首播最高收視17.2 點(111 萬觀眾)，上集8月3日播出集數為16.2點。以數據分析，《女神配對計劃》有下跌趨勢。