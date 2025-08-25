陳欣妍曝光細妹超惹火身材　高炒對方上圍自嘲基因輸晒：我做痴漢

陳欣妍樣貌標緻、身材出眾，之前曾經憑ViuTV的《美女郊遊遊》彈起，在節目中不介意著三點式行山，吸引了一大堆男Fans，而她與男友沈震軒都恆常健身維持好身材，相當自律！原來陳欣妍的妹妹Michelle一樣是「有料之人」，兩姊妹近日正在首爾旅行，日前她曬出一張她為胞妹拍攝的「邪惡視角」相，對方著住黑色低胸小背心，高炒角度看，上圍非常澎湃，身材絕對不輸陳欣妍！

陳欣妍指自己在旅程中儼如一個痴漢，對住妹妹狂影，又問：「想知點解全個家族的女性基因全部都咁好⋯⋯除咗我？在線等」帖文引起網民起勢畀Like，但未知是不是反應太熱烈嚇親Michelle，不久後陳欣妍便將帖文刪走，十分可惜。

