李金凱用腳打字唔使睇鍵盤　用口簽名字體勁靚：但有時會流口水

現年38歲、《中年好聲音3》「生命鬥士」李金凱，10歲時因為觸碰5千伏高壓電致失去雙臂，永久傷殘。不過，李金凱未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，來自雲南的他是一名網絡主播，除了喜歡唱歌，還有直播打機，他透露自己打得相當不錯。

李金凱參加《中年好聲音3》而成名。（影片截圖）

唱歌充滿感情。（影片截圖）

李金凱參加《中年好聲音3》而成名。（網上圖片）

李金凱10歲時因為觸碰5千伏高壓電致失去雙臂，永久傷殘。（影片截圖）

日前李金凱在社交平台拍片分享用口寫字及鍵盤打字的秘技，寫道：「哈哈，我擔心家人們以為我的簽名是別人代簽的，所以要跟大家證明一下，但是簽字的時候會流口水哈哈哈。」影片所見，金凱用口咬住支筆，而筆頭就包住紙巾，他口一揮就在海報上寫上「金凱」二字，字體剛勁有力，非常厲害，之後再在彎曲的汽水罐上簽名，網民大讚：「簽名好靚」！

示範用口簽名。（facebook@李金凱）

落筆好準。（facebook@李金凱）

字體靚，而且剛勁有力。（facebook@李金凱）

好靚呀！（facebook@李金凱）

細啲都得，但佢笑有時會流口水。（facebook@李金凱）

而另一段影片，是金凱在房間上網，他將鍵盤放在地下，將腳指曲起以極快速度來打字，完全不用望着鍵盤，可說是熟能生巧。他說：「你們都說我很努力，但是，總會有人比我更努力，我從來不知道未來的果會如何，但是起碼要對得起自己咯，回首過往才可以少留遺憾。 #熬夜」。

平時會玩電腦。（facebook@李金凱）

示範用腳打字。（facebook@李金凱）

唔使睇鍵盤。（facebook@李金凱）

打好多字都得。（facebook@李金凱）

不少網民對金凱的日常生活非常好奇，早前「李金凱點去廁所」一度成為網民討論熱話。李金凱曾巧妙地回應：「有機會我會帶他上廁所，如果有機會的話！我知道不允許，如果允許的話我開直播上廁所，哈哈哈。（有人私底下問過嗎？）劉洋他問過，也是帶他上廁所呀。（一起上？）沒有啦，有時候我需要幫忙會喊他的，正常來說都是自己去，因為我可以嘛，有時候不方便會喊他，因為兄弟之間就可以輕鬆一點。」

唔少人好奇李金凱日常生活。（資料圖片/林迅景 攝）