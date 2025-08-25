黃德斌、葉童黑色話劇《唔講得》載譽歸來　9月文化中心「互唱」

由葉童和黃德斌領銜主演，改編自上海話劇藝術中心原創舞台劇《不可說》的廣東話版黑色話劇：《唔講得》將於9月4 - 7日在香港文化中心大劇院重演，4 - 6日為夜場晚上7時45 分場次，6日特別加開下午2時30分場次，7日為日場下午2時30分場次，票價分別為$680、$480、$280 和$180 四種。觀眾反應熱烈，尚餘少量門票於進念購票平台及城市售票網公開發售。

《唔講得》劇中演員：黃德斌、葉童 。(公關提供)

《唔講得》排練 。(公關提供)

日前《唔講得》劇中四位演員包括葉童、黃德斌、楊永德和翁煒桐進行新一輪排練，葉童對於這個劇在文化中心重演表示：「當然好高興，在一個咁短嘅時間《唔講得》再重演，我諗觀眾嘅支持係最大嘅原因，所以係相當之開心。」德斌說：「多謝觀眾嘅支持，今次我哋有啲新嘅環節，我同葉童會互唱，佢唱下我我唱下佢，同埋今次會有兩位演員做我哋個仔，一個負責音樂部份，一個就負責台詞部份。其實每一次喺唔同嘅地方，觀眾現場俾到嘅反應對我嚟講都係唔同嘅感覺，變咗我希望能夠自己喺每一場戲，都可以俾到自己同觀眾新鮮感，自己投入觀眾都投入。」葉童接著說：「今次我哋會喺演出中加入一啲歌曲元素，我自己都頗鍾意唱歌，唔知係咪因為導演都聽見我話鍾意唱歌，所以特登加呢個環節比我呢？我自己演員生涯其中一個目標，都係希望有機會去演一個音樂劇。《唔講得》呢個戲我哋去咗唔同地方演出，每次我都有新嘅感受，呢個戲講兩性之間嘅關係，兩性之間嘅關係係好微妙，每一次每一埸戲我都有唔同嘅感覺唔同嘅體會，再加上我嘅對手俾到我每一次都有新鮮感，所以非常期待今次再次喺香港同大家見面！而Gordon（李俊樂）同埋阿拼（翁煒桐）呢兩位咁出色嘅年輕演員都會一齊出現係我哋個戲度。」

《唔講得》排練 。(公關提供)

進念•二十面體（實驗藝術團體）聯合藝術總監胡恩威表示：「《唔講得》於24年做了一次，25年又再做，一嚟係徇眾要求，二嚟就係因為呢個戲最好場場都睇，因為場場戲都有唔同嘅變化，同埋好似睇緊音樂會，佢哋幾個演員好似樂手咁，用佢哋嘅台詞變成音樂，即係好似爵士樂，演員即興咁去Jazz，但大家都係用廣東話呢個好美麗嘅聲音，去將成個演出呈現出嚟，其實係睇咗果啲應該再睇，未睇果啲更加一定要睇。」監製陳善之說：「我梗係好開心啦，多謝觀眾嘅支持，更加證明香港嘅觀眾對文化藝術有一個誠意同追求，其實你話咁快重做，都唔算快㗎啦，我係想快啲，不過演員都好忙冇期，所以要延遲到今年9月，係廣州同馬來西亞我哋都好開心，冇諗過一個咁Local咁港式嘅劇喺呢兩個唔同嘅地方都可以得到咁大嘅迴響，佢哋嘅反應係好神速同直接，呢個亦都係舞台劇令到大家最開心可以即刻感受到觀眾嘅情緒，同埋今次重做有好多好得意嘅事，第一葉童Ceci同德斌會唱歌，我哋加嘅歌都係跟番個劇情，跟番當時演員嘅心情去加，唔係夾硬為唱歌而唱歌，所以觀眾睇嘅時候會好明同埋即刻Pick up到嗰個情緒；第二係呢幾次排練後，每次睇都有唔同，每次演員都有啲唔同嘅嘢話比你聽佢想去試，呢個真係好得意，正如導演話齋你哋場場嚟睇，場場都同啲演員一齊玩，佢有佢喺度做嘅時候，你個心跟住佢哋一齊玩，你都會得到好多唔同嘅感受，我同埋覺得你就算當佢係一個好普通嘅Drama，好戲劇咁去睇，佢都係講咗好多人同人之間嘅關係，講咗好多你真係會會心微笑嘅嘢，即係「問題本身唔係問題，咁咩先係問題」，「我成日都有講，你成日都唔聽」，呢啲事係成日都會發生喺生活上面，好似「你唧牙膏唔好咁唧」，但原來係由咁簡單嘅一啲生活細節製造咗好多有趣同值得思考嘅事，其實係一個寶藏，你一路挖就會越挖越多，觀眾應該多啲嚟睇，睇多幾次。我覺得個戲係好啱大家睇，例如大灣區嘅朋友，甚至乎一路都有人問緊巡演，例如蘇州、杭州、成都都有問，我哋都要夾演員檔期，同埋場地各方面，希望明年有機會喺內地行一個圈。」

《唔講得》排練 。(公關提供)

聯合藝術總監胡恩威、 楊永德、監製陳善之、葉童、 黃德斌、翁煒桐 。(公關提供)

胡恩威續說：「其實我一直睇排練都想加唱歌，但當啲演員開始熟台詞，我就好自然地諗到一啲歌比佢哋唱，尤其是嗰場戲佢哋一做嘅時候，我就諗起梅姐同張學友嗰首《相愛很難》林夕歌詞同啲台詞好夾，另一首係特登俾阿Ceci唱《愛的教育》係梅姐嘅歌，不過就比較少啲人認識，Wyman填嘅詞填得好好，音樂又做得好好，好有特色，我覺得Ceci唱效果會好好，所以就將呢兩隻歌加落去，再加多啲都得嘅，但我哋睇下個戲點樣發展落去。其實《唔講得》呢部劇好得意，好似有機體，不停可以演變，即係佢唔係固定一定係咁，我一路睇嘅時候一路喺度諗加好多嘢，另外《唔講得》呢個劇好得意，你喜歡睇短視頻嘅可以嚟睇，你喜歡傳統話劇嘅又可以嚟睇，你鍾意想搵啲嘢諗下又有啲嘢睇，你真係想笑下開心下又嚟睇得，唔止老少咸宜，你係任何所謂光譜裡面，你睇呢個戲你都可以睇到一啲嘢，咁當然鍾意唔鍾意係另一件事啦，但大部份都係鍾意，好難話睇唔明，好難話唔好睇，但佢又好有實驗性，我覺得呢樣嘢幾得意，因為我哋喺形式上係實驗性，我哋喺表演上同埋視覺效果都有好多呢啲元素，我覺得係好特別嘅一樣嘢。10月上海國際藝術節邀請咗我哋去演出，我哋會喺一個好特別嘅劇場，上海音樂學院個歌劇院，專係做歌劇嘅，因為做歌劇係唔戴咪，所以做話劇都好啱，同觀眾嘅距離都好親密，10月會喺上海同上海觀眾見面，之後我哋都希望可以繼續發展。」