80歲白韻琹曾嫁緬甸首富次子　傳患失智症謝偉俊體貼照顧曝光近照

現年80歲的白韻琹（白姐姐）是香港著名專欄作家兼傳媒人，自80年代開始在電台主持節目，其中主持的《盡訴心中情》最廣為人知，為聽眾解答感情問題，有「白才女」之稱。近年白韻琹多次被傳患上腦退化症，甚少公開露面，今年4月她與老公謝偉俊一同出席公益活動，謝偉俊透露白姐姐身體各項指數正常，惟記憶力較差，自己會盡量犧牲休息時間陪伴。當白姐姐被問到會否忘記謝偉俊，反應甚快表示：「唔會，哈哈。（謝偉俊乖唔乖？）佢錫我幾啖就得，哈哈。（想去邊度旅行？）唔話你知，到時你就知。」

白韻琹（白姐姐）今日（29/4）偕同丈夫謝偉俊（Paul）現身九龍灣出席公益活動。（資料圖片/葉志明攝）

白姐姐精神奕奕。（資料圖片/葉志明攝）

今日（25日）謝偉俊罕有在社交平台貼出夫妻合照，見白姐姐兩鬢髮色帶金，比數月前長了一些幾乎蓋過耳仔，但仍然好精神，謝偉俊搭着白姐姐膊頭，寫道：「逾三十年歷史、全港碩果僅存仍使用點心車仔的金鐘名都酒樓，將於下月結業。今日趁工作空檔，特與白姐姐一同前來，品嚐一盅兩件懷舊滋味，同時感受這裡難能可貴的人情味與時代情懷。」

謝偉俊抽空陪白韻琹飲茶。(IG@paul.tse)

白韻琹在70年代曾嫁給緬甸首富鄺榮輝次子Andrew，並育有一子，當年白姐姐誕下兒子後，便與Andrew離婚，並獲得數千萬身家，有指囝囝在美國軍部工作。白姐姐對外甚少提及這名兒子，擔憂其公眾人物身份，打擾了對方生活，但母子關係不錯。

白韻琹與比自己細15年的律師謝偉俊因合作主持電台節目而結緣，於1989年相戀並同居，兩人並在1997年正式結婚。（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

而白姐姐與謝偉俊因合作主持電台節目而結緣，二人1989年相戀並同居，並在1997年正式結婚。這對老妻少夫年紀相差15年，一開始感情不被外界看好，白姐姐在2013年曾接受nowTV《娛樂審死官》訪問時，透露自己與謝偉俊20多年來的夫妻關係只是有名無實，因為多年來兩人都沒曾行房，「無人錫、無人摟」。但隨著年紀漸長，經歷過不少風風雨雨，感情更加鞏固，謝偉俊曾公開讚白姐姐是賢妻，會義無反顧地支持自己的每個決定，並說：「人生多多少少有啲債，無論病痛又好訴訟又好感情又好，都有啲up and down，呢啲已經過咗，相對而家係平穩階段。」

白韻琹與謝偉俊相差15年。(謝偉俊fb)

謝偉俊與白韻琹相愛逾30年。(謝偉俊fb)

謝偉俊和白韻琹年前現身中環4千呎酒吧開幕剪綵，合巹交杯飲香檳。

白韻琹與友人聚會食中餐。（網上圖片）