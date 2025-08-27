近年台灣啦啦隊非常盛行，紅了林襄、李多慧等等，就連香港童星冼迪琦都是中信兄弟啦啦隊成員！其實香港都有啦啦隊，其中香港金牛職籃啦啦隊目前正在崛起，除了在球場上跳舞打氣，亦推出了不同應援物，又有搞簽名會。

不過啦啦隊其中一位成員——自稱「香港第一黑絲腿」的J哥，近日就被舊事重提，爆發了公關災難。話說她三月時去台灣，發布「重大發表！！見面機會！」貼文，事前公開了航班資料並預告說：「決定首次開放粉絲接機。」J哥表示會送手信畀Fans，但另一方面她亦列出了「許願」清單，希望Fans送禮要識做。其實當時已曾有台灣網民開Post表示不滿，想不到近五個多月後，事件再被翻起。

J哥先說明：「不開放送機、歡迎合照、歡迎投餵黑絲或者其他禮物、食物我怕我會變胖還是不要🥺🤍」她同時也提出「送禮小Tips」，強調不收花、公仔、食物或飲料，並表示：「許願收到medicube美容儀、lamer eyecream、dyson直髮夾、cle de peau透明碎粉、保健用品(e.g.維他命/藍莓素/袪濕腳貼🤣)🤍 」

最後果然都有一堆男Fans去機場接她機，但她指定送禮名單的行為，就令不少港台網民不敢苟同。有台灣網民整理了一份J哥許願送禮清單價目標，除了保健產品有機會較平價外，其餘直髮夾、化妝品、眼霜、美容儀等等，價格為$1000至$4000左右，不是人人負擔得起。

有網民發帖鬧爆她當自己大明星，批評她：「基本上禮物價值要過千全部睇$$唔睇心意，串X過啲大明星，呢單野係台灣被炎上得好緊要，當粉絲係水魚ATM，未紅已經咁X臭串影衰曬香港人網絡乞兒KOL」台灣網民留言：「倒不如光明正大說收現金算了！」、「這位是在擺什麼架子，真以為台灣那麼好混喔？」不過也有少數人覺得是明買明賣，留言：「我覺得無乜野，減少浪費幾好👍🏻講到明唔收，好過on居居買完俾人掉落垃圾桶」而隨著被「炎上」，J哥都有發文：「點解我咁多Hater🤣慣咗俾人鬧已經冇任何感覺」、「懶得打千字文淨係想講一句: 做鍵盤戰士真係好肉酸😂」明顯已百毒不侵。

其實J哥言行一向出位，網民指她多次做出博流量的行為，例如：馬路中心跳舞、虛報年齡38歲等等，前陣子又因為地鐵故障，她在月台自拍稱：「地鐵壞=被迫同哥布林有身貼身親密接觸。」被網民批評她「狗眼看人低」。其實J哥曾以「Natalie」名稱參選2022年香港小姐，當時她25歲，並拒絕提供中文姓名、身高、體重等資料，其後因被爆出大量Cosplay性感美照兼疑似「賣相」，所以未能入圍。

