伍樂城親自打造全新女團 Honey Punch正式出道　新歌喻意破繭成蝶

近年樂壇不斷注入新活力，由著名音樂監製Ronald伍樂城親自打造的全新女團 Honey Punch 正式出道。六位成員 Casey、Jacey、Keira、Alma、Chelsa及Colour，年紀輕輕卻展現出舞台魅力。她們的首支單曲《蝶式》Butterfly以「破繭」為主題，象徵成員們由訓練到出道的蛻變歷程，MV中充滿青春能量。

著名音樂監製Ronald伍樂城親自打造的全新女團 Honey Punch 正式出道。(影片截圖)

六位成員 Casey、Jacey、Keira、Alma、Chelsa及Colour，年紀輕輕卻展現出舞台魅力。(影片截圖)

+ 1

為了呈現最佳質感 ，《蝶式》Butterfly MV製作團隊不遺餘力，由音樂、拍攝、形象、化妝、服裝指導到排舞、後期製作，各方面傾囊而出，MV的呈現正如她們一樣「破繭成蝶」。

《蝶式》Butterfly MV製作團隊不遺餘力，由音樂、拍攝、形象、化妝、服裝指導到排舞、後期製作，各方面傾囊而出。(影片截圖)

《蝶式》Butterfly MV製作團隊不遺餘力，由音樂、拍攝、形象、化妝、服裝指導到排舞、後期製作，各方面傾囊而出。(影片截圖)

MV的呈現正如她們一樣「破繭成蝶」。(影片截圖)

導演江嘉嶢（Rony Kong）分享: 「MV主題用『破繭』代表新女團，就像代表新生命誕生，她們雖然年紀比較少，但潛力十足。」形象總監馬天佑(Mayao)認為她們六個女生的性格很立體，所以選了能凸顯她們態度的服飾:「Chelsa真人較害羞，但跳舞時便有種強烈的反差感，所以就以全黑代表她的神秘。Keira懂多樣舞種，所以用了一些皮草的配搭。Jacey是團隊中的力量擔當，所以用了迷彩為主。Alma則用了較粉彩的顏色以展現她的可愛性格。Colour手腳較長，適合較寬鬆的衣服，所以就以Hip Hop風展現她的態度。Casey則是『heavy accessorize』的配搭風格 — 人還未到，飾品的聲音率先響起！」

導演江嘉嶢（Rony Kong）分享: 「MV主題用『破繭』代表新女團，就像代表新生命誕生，她們雖然年紀比較少，但潛力十足。」(影片截圖)

新女團 Honey Punch 。(影片截圖)

新女團 Honey Punch 。(影片截圖)

舞蹈總監姜浚彥（Apple Keung）指舞蹈構思源自英文字Butterfly，以此動作代表她們的標誌性: 「當看到六位女生的時候，就感受到她們有很強的爆炸性及Girl Power。」指她們在排練期間不斷突破自己，將可愛與力量完美融合；化妝及髮型總監李艾倫(Allen Lee)較著重輪廓構思，以凸顯她們的臉型: 「在遴選時已經認識她們，到練習排舞，到學化妝，真的看到她們一步步成長。當MV面世了，她們付出的努力完全印證明日之星的潛質。」

舞蹈總監姜浚彥（Apple Keung）指舞蹈構思源自英文字Butterfly。(影片截圖)

舞蹈總監姜浚彥（Apple Keung）指舞蹈構思源自英文字Butterfly。(影片截圖)

舞蹈總監姜浚彥（Apple Keung）指舞蹈構思源自英文字Butterfly。(影片截圖)

化妝及髮型總監李艾倫(Allen Lee)較著重輪廓構思，以凸顯她們的臉型:。(影片截圖)

化妝及髮型總監李艾倫(Allen Lee)較著重輪廓構思，以凸顯她們的臉型:。(影片截圖)

MV的誕生，Honey Punch六位女生正式步入樂壇，由訓練到出道，揮灑青春的汗水。Casey（Captain）興奮地表示夢想成真:「每個鏡頭充滿住大家努力的成果，過程中有很多搞笑的地方，大家亦越來越有默契，提升了團隊凝聚力。」Jacey（Vice-Captain）從小到大也喜歡看不同歌手的MV，但從未試過拍MV，她表示: 「第一次接觸覺得好神奇，因為沒想過與我想像的那麼不一樣！」；Colour坦然拍攝並不容易，但過程中看到自己的不足:「這次拍MV體驗了很多，令我大開眼界，希望未來更多機會拍攝，我會努力Push自己！」；Keira感謝公司支持，看playback 時特別興奮:「很榮幸有機會參與《蝶式》MV 拍攝，第一次拍攝MV就像夢想成真一樣！」

MV的誕生，Honey Punch六位女生正式步入樂壇，由訓練到出道，揮灑青春的汗水。(影片截圖)

MV的誕生，Honey Punch六位女生正式步入樂壇，由訓練到出道，揮灑青春的汗水。(影片截圖)

MV的誕生，Honey Punch六位女生正式步入樂壇，由訓練到出道，揮灑青春的汗水。(影片截圖)

六位女生都不忘提及感激公司BARON MUSIC團隊及老闆們的栽培。Alma開心能成為Honey Punch一員:「 拍攝過程刻骨銘心，但我永遠不會忘記看到playback時，每一位成員的感動和滿足！終於能實現我拍 MV 的夢想。感謝隊友一直陪伴，創造了好多寶貴回憶同經歷，感恩公司上下為實現這個夢想而付出，亦衷心感激公司老闆們林小姐、Albert同Ronald栽培！」；Chelsa對於參與拍攝Honey Punch首個MV感到榮幸: 「《蝶式》是Honey Punch第一首歌，拍攝場景和佈景都很美，Concept既獨特又型格，還傳遞追夢訊息，MV效果很好，期待未來有更多機會。」

六位女生都不忘提及感激公司BARON MUSIC團隊及老闆們的栽培。(影片截圖)

六位女生都不忘提及感激公司BARON MUSIC團隊及老闆們的栽培。(影片截圖)

隨著《蝶式》的推出，Honey Punch 正式在樂壇展開屬於她們的旅程。六位女生以青春作為舞台的底色，將持續蛻變，未來將以全新閃亮形態帶來第二首作品，.為觀眾帶來更多活力色彩！

Honey Punch 正式在樂壇展開屬於她們的旅程。(影片截圖)

六位女生以青春作為舞台的底色，將持續蛻變，未來將以全新閃亮形態帶來第二首作品。(影片截圖)

六位女生以青春作為舞台的底色，將持續蛻變，未來將以全新閃亮形態帶來第二首作品。(影片截圖)

(影片截圖)

(影片截圖)