Gordon Flanders首談舊作被張馳豪疑抄襲　做華歌納手要慣被改詞

由創作《污糟兒》、《花海》到華納家族音樂會上與moon tang合作《我想和你好好的》獲一致好評，再到舊作《冬天一個遊》被抄襲，Gordon Flanders（王駿楊）在網上的討論度持續上升。由獨立歌手變為華納歌手，Gordon 坦言一開始有兩頭唔到岸的感覺，在摸索市場需要與個人風格的同時，自己填的詞有一半遭公司否決/改動，當中包括《花海》以及近日面世的《歌頓花園》。「你咁樣被指手劃腳一定唔好受，佢哋嘗試解釋時，我會選擇唔聽，咁好似會開心啲。」



而我不知洪嘉豪是誰⋯

Gordon Flanders早年曾在日本著名音樂大學Senzoku Gakuen College of Music主修作曲，回港後以獨立音樂人發展，發行過專輯《FLANDERS》，又在西九文化區自由空間大盒舉行過音樂會，一心以音樂維生的他說當時「夠錢交租」，當有感發展已到樽頸位，華納適時拋出伸出橄欖枝， 令Gordon變成了合約歌手，與華納的淵源，是否因《污糟兒》而起，Gordon笑說：「因為嗰時少留意香港音樂，所以有人搵我時，第一個反應係『邊個洪嘉豪？』，但有研究下點解佢搵我，佢話機緣下聽到我嘅作品，覺得幾得意。因為佢先識到華納同事，呢樣嘢講一世，雖然唔情願，但都要多謝佢。」

因《污糟兒》而與洪嘉豪成為朋友再做埋同事。（資料圖片）

專揀負評留言睇

Gordon 說簽華納的唯一考量是自由度，做獨立歌手時，不會有A&R與他分析市場形勢，燒錢般拍出來的MV隨時無人留意。「有人覺得我心急，但我係希望有時間就快衝，所以好快就搞清方向，決定簽公司。以前對資源呢樣嘢無咁多觀念，將版稅錢拎去拍MV、做歌，有公司之後就知原來budget係咁用。」有瓦遮頭，除了收入穩定，Gordon知名度亦有所提升，特別是家族演唱會後，而對於粉絲擔心作品會變質，Gordon一直認為做音樂並非為了自娛，而是想與樂迷產生連結。「問題係點市場化你嘅作品同時保留自己風格，聲音係必要存在，但又唔會唔開心，我睇留言睇得好輕，特登睇唔好嗰啲，來來去去都係嗰時，話你個樣、唱得唔好，但又唔會影響到我出唔到歌（笑）。 入華納頭幾首歌有少少兩頭唔到岸，每次市場化啲嘅時候，又會有內心嘅任性聲音，而家去到第四首，完全放棄自己諗法，真係做一首Cantopop，咁樣做唔代表放棄自己，而係做pop song就要做到最極致，做自己嘢時再開條路畀自己，澈底劃清界線，唔好做到兩頭唔到岸。」

不少樂迷因《WARNER! GO!音樂會》而開始留意Gordon Flanders。

因為第一場《WARNER! GO!音樂會》的好評，Gordon指第二場演出前千叮萬囑自己「唔好炒」，有一定壓力。

MC力保《花海》原汁原味

查看Gordon的音樂作品，moon tang是暫時合作最多的一位，他承認moon tang（鄧凱文）聲音很適合自己的創作，所以偏心是在所難免；而對於一手包辦曲詞編監的《花海》，MC曾不只一次在訪問中因成績未夠好而對Gordon感到抱歉，這位創作人的看法是：「佢有私下講過大家做嘅音樂都好穩陣，即係做返大家想聽嘅音樂，如果佢唔做邊個做呢？我覺得佢講得啱，同埋佢肯做呢個實驗係好好，因為佢嘅歌多人聽，用呢份力量去令人接觸多啲唔同類型嘅歌。因為香港人都始終鍾意聽Cantopop，《花海》傳達到『原來廣東歌可以有呢個style』訊息係好重要，佢覺得對我唔住，咪搵我再寫歌囉。」

Gordon一手包辦曲詞編監的作品暫時只有Lolly Talk的《五種愛的密語》與MC《花海》，對於MC有感未為作品爭取更好成績，Gordon反而看得較輕，認為「得一兩個人做，好難改變市場」。（資料圖片）

比起實驗是否成功，Gordon更欣賞是MC有這份勇氣， 又笑指「佢啲歌咁多人聽，做咩都無所謂。」但感謝當初MC找他合作時的信任。「啲詞有被同事ban過，係MC自己出嚟話『改咩啫? 』，然後就好順利咁做晒。被指手畫腳一定唔好受，好似《歌頓花園》 咁，佢哋解釋時我會唔聽，唔聽好似會開心啲。」《歌頓花園》本是Gordon寫給老婆的作品，但因為當中有高低起伏，未符合公司想要的「重甜」，最後找來填詞人小克操刀。

Gordon同老婆在日本讀書時認識，對方一直支持他做音樂，但問到有可因音樂而吵架，Gordon秒答：「好多，成日都嘈 」（IG圖片）

關於被抄襲的那件事

Gordon出道至今的歌曲 《 1234 》、《 冬天一個遊 》、《 INSECURE 》 等已在各平台累積超過2000萬的播放量，《聲夢》歌手張馳豪（Aska）6月時推出的《想和你去南山塔》，被發現與《 冬天一個遊 》旋律十分相似後，以下架方式處理。 對於如此雷同，是否實屬巧合，Gordon笑笑口表示：「Melody 相似原因可能係同嗰位歌手聽嘅歌差不多，大家鍾意嘅嘢差不多先會有咁雷同嘅嘢出現，講真，我真係唔係太在乎似唔似，呢樣嘢交畀個市場決定、聽眾去判斷。（你聽完有咩感覺？）無特別感覺，咪叫大家一齊聽下。」

Hair : Carman Ngai

Make-up : Tammy Au