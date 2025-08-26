長風少年詞劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《長風少年詞》陸劇又名《朝歌・少年行》，有十一月為執導，由李卓釗、張康樂領銜主演的一套以古裝青春熱血為題材的電視劇。此劇由多位年輕演員帶出熱血少年感，結合武俠、權謀、懸疑和友情，不知會有什麼火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《長風少年詞》電視劇情大綱

商紂王時期，商山王病危，於是癡心妄想尋找傳說中的「長生仙藥」，下令各諸侯國派遣其子入朝，組成世子團。四位性格各異、意氣風發的少年——「混世魔王」之稱的東伯侯獨子江聞奐（李卓釗 飾）、身世成謎的落魄奴隸昆吾（張康樂 飾）、草原驍勇戰士崇義彪（于濟瑋 飾）、以及風流瀟灑的辛甲（李嘉豪 飾）集結為首，領命為商山王尋找仙藥。路途上險象環生，腹背受敵，他們歷經重重難關後，從最初互相針鋒相對，逐漸成為肝膽相照的同伴，聯手揭露「長生仙藥」背後隱藏的驚天政治陰謀，為阻止禍亂，他們堅決奮勇抗敵，在亂世之中守護家國，成長為保國安民的「少年英雄」。

《長風少年詞》播出時間｜最新追劇日曆

《長風少年詞》電視劇幾時播? 《長風少年詞》一共有30集，由芒果TV播放，會員8月26日18:00起首日更新3集，SVIP每日搶先看一集，連更14日。

长风少年词@Weibo

《長風少年詞》演員人物關係圖

《長風少年詞》演員

李卓釗 飾 江聞奐

被稱「混世魔王」，東伯侯獨子，外表玩世不恭，內心卻秉持正義

长风少年词@Weibo

張康樂 飾 鄂瞬、昆吾

一人分飾兩個身份，背負家仇的熱血少年

长风少年词@Weibo

于濟瑋 飾 崇義彪

草原第一勇士

长风少年词@Weibo

李嘉豪 飾 辛甲

长风少年词@Weibo

宋芳園 飾 阿姒

首富千金，天生麗質，英姿颯爽