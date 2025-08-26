雨僑為了生B多管齊下極苦中藥飲到落淚　一原因堅拒再生第三胎

ViuTV節目《晚吹 – GG家長指引》今晚(26日) 播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Ava自言本身已打算生兩個小孩，不過就沒有細想要湊成「好」字：「第一個生咗個女啦，都好愉快，咁上下時間呢就想生多個，嗰陣時就會好好奇，即係女就係咁樣啦，唔知生個仔會係點樣呢。長輩都好好，都冇乜畀壓力。」



雨僑羅力威婚後誕下一仔一女。（IG：@adasonlo）

雨僑羅力威婚後誕下一仔一女。（IG：@avabibu）

Ava回想當初準備了兩年都未能成功懷孕，開始心急，所以決定多管齊下，除了計排卵日子外，還去看中醫和食很多營養補充劑。Ava最記得當時的中藥很濃稠：「喺Salon整頭嘅時候飲個中藥呢，我真係流淚呀！跟住髮型師問我做咩事呀？你做咩咁感動？我話唔係感動呀，係啲藥太苦呀！」而營養補充劑就一日要食十幾粒。

為了生B出盡法寶，Ava指先生看在眼裡也替自己辛苦：「同埋尤其是失望，即係每個月你都知嗰個日子一嚟到，哎呀，唔中，咁又失望。咁佢都好心痛，都冇咩好幫到手，咁但係我覺得先生係配合同埋支持就好夠，其實要懷孕始終係一個好孤獨嘅旅程。」

雨僑當日 為了生B出盡法寶。（avabibu＠IG）

被問到會否再生多一個時，Ava隨即決絕地表示唔會，更笑稱：「你呢頭8點講故事氹完呢邊瞓覺，9點又到嗰個，之前加埋晏覺呢，我係覺得我全日都喺度氹緊人瞓覺，所以我已經氹唔到多一個人瞓覺喇！」

