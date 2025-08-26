鄭佩佩新抱乳癌擴散岌岌可危 孻仔原和玉再次眾籌醫療費未達標

香港資深武打女星鄭佩佩，去年7月離世，享年78歲。鄭佩佩與前夫、台灣商人原文通育有三女一子，長女原麗淇、三女原子鏸都繼承她的衣缽成為演員，孻仔原和玉則為節目主持人，可謂是演藝世家。不幸地，原和玉的外籍太太Andrea於2023年11月證實患上乳癌，去年曾在網上發起眾籌醫藥費，當時眾志成城很快便達標；但情況未受控制，癌細胞擴散，近日他們再次發起眾籌，但4天籌得的金額不足1萬美元，不夠目標2成。

鄭佩佩育有三女一子。（IG圖片）

鄭佩佩去年離世。（IG圖片）

鄭佩佩拍過《唐伯虎點秋香》。（影片截圖）

原和玉在社交平台透露太太病情岌岌可危，需要嘗試更多的療法，並上載一段家庭的溫馨照片，呼籲大眾捐錢。影片中，見Andrea餵哺母乳片段，其兒子已經兩歲大，非常活潑可愛。原和玉透過聲音描述，指自己近年面對極多的挑戰，「我成為了爸爸，亦失去了媽媽，並發現我的另一半患癌」。他指每一個生命的軌跡，發生所有事總有原因，慶幸可以看着Andrea成長，他續說：「以為培育兒子成人已經足夠眼界大開，但命運安排我們要面對更多。過去多年我們改變了好多，亦有很多難關要克服，但我亦見證到Andrea是如何勇敢和堅強。Andrea患上癌症是個好大的難關，現時健康狀況岌岌可危。她現在需要大家伸出援手，以進行之後的療程。這不是一場戰爭，是上天給我們的試煉，希望大家可以再一次幫助我們，這是一場馬拉松式的治療，我好希望她的人生可以順利衝線。」

原和玉在社交平台透露太太病情岌岌可危，需要嘗試更多的療法。（IG@harryhyuan）

原和玉在社交平台透露太太病情岌岌可危，需要嘗試更多的療法。（IG@harryhyuan）

Andrea乳癌擴散。（IG@harryhyuan）

撰長文望大家伸出援手。（IG@harryhyuan）

而Andrea亦在IG的眾籌文宣中表示，自己罹患乳癌已經18個多月，嘗試過許多復健方法，但癌細胞仍然擴散，現在已經蔓延到乳房和腋下淋巴結。未來她將嘗試其他療法，將前往墨西哥開始一項綜合治療方案。

Andrea亦在IG的眾籌文宣中表示，自己罹患乳癌已經18個多月，嘗試過許多復健方法，但癌細胞仍然擴散，現在已經蔓延到乳房和腋下淋巴結。（IG@andrea._.loeffler）

去年籌款很快達標。（IG截圖）

今次離目標5萬美元仍有一段距離。（IG截圖）