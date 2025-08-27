前東張女神懷孕捧7個半月巨肚開廠　穿高踭鞋揈手踏地跳舞勁牙煙

現年38歲前《東張》女神利穎怡（Joan）去年7月與TVB結束12年賓主關係，回復自由身後過檔HOT TV擔任《一級搜查》的主持工作，早前被眼利觀眾發現孕味濃，及後受訪承認懷孕7個月，而一直不願公開原因是「好驚無人搵我工作」，為賺奶粉錢搏到盡。

8月15日是利穎怡38歲生日。（IG@joannyle）

（IG@joannyle）

利穎怡臨盤在即，始終要休息養胎為生仔作準備。昨日（26日）她在IG透露是產假前最後一次《一線搜查》廠景錄影，並分享懷孕後瘦腿秘密。利穎怡說：「好多人問點解個肚咁大都可以Keep住瘦，7個幾月應該手腳都好腫，大家期待以久手腳操嚟嘞。」她稱可以瘦腿、手臂、排水、袪濕、健脾，但亦提醒大家量力而為，「運動都係因人而異，未必所有孕婦都適合做架！」

利穎怡開最後一天廠景。（IG@joannyle）

利穎怡每次入廠都跳舞，個肚已經好大。（IG@joannyle）

影片可見，腹大便便的利穎怡用盡各式各樣方法保持身段苗條，包括跳舞、踩健身單車、靠牆踮腳拉直整個人、倒轉L字型躺在牀上再將雙腿拉直腳尖朝天等等。每次開廠前，利穎怡必定會跳一part網絡熱爆歌《大展鴻圖》的舞步，穿上4吋「豆零踭」高踭鞋大力踏地下，「揈手揈腳」再前後身用力搖晃。雖然馬步好穩陣，但見到仍有點膽心，網民奉勸：「企穩啊Baby....」。

提醒各孕婦量力而為。（IG@joannyle）

踩健身單車個肚不停震，運動量都幾大。（IG@joannyle）

靠牆踮腳拉直整個人。（IG@joannyle）

量力而為呀！（IG@joannyle）

利穎怡畢業於多倫多大學經濟系，回港再修讀香港中文大學表演藝術系課程，加入《東張西望》後多次有精彩採訪表現，被封為「東張女神」。去年7月她離巢外闖，積極進修成為註冊催眠治療師，轉投HOY TV擔任《一線搜查》主持外，更在內地網劇當上「女一」。2019年與圈外男友結婚的利穎怡，有網民發現，她近期主持《一線搜查》時，明顯肚凸凸更不時摸肚子。《01娛樂》曾就此聯絡利穎怡，她大方回應：「係呀已經懷孕7個月，預產期喺10至11月。」

利穎怡積極進修成為註冊催眠治療師。（IG@joannyle）