巨塔之后劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《巨塔之后》電視劇由TVB與內地影視優酷合作推出。有阮美鳳、梁敏華、潘漫紅作為編劇，鐘澍佳、陳志江為執導，由宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥領銜主演的一套以家族、醫療為題材的電視劇。演員陣容方面相當有份量，不僅有實力派宣萱大放女王風範，還有謝雪心、蕭正楠、馬國明，以及超過30年沒有參與TVB劇集的B哥鍾鎮濤，劇集未播就已經備受期待成為熱門劇！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《巨塔之后》電視劇情大綱

明塱集團主席王進濤（鐘鎮濤 飾）與知名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱 飾）在歐洲舉辦了一場盛大矚目的婚禮結婚，但是董一妍並未獲得王家成員的接納，而她真正目的也非出於對進濤的愛。婚禮之後，王進濤與他的兩個兒子及孫子不幸在墜機事故中喪生，這場意外悲劇使王氏及明塱集團失去秩序，一團混亂，各方勢力蠢蠢欲動，覬覦權力，同時進濤的宿敵柯永成（湯鎮業 飾）野心勃勃，打算趁機謀奪明塱建設醫療城的核心項目。

董一妍不僅需面對王家成員的猜疑與內部權力鬥爭，還要應對外界的陰謀，她嘗試拉攏兒媳婦以珈（劉佩玥 飾）與陳麗雪（吳若希 飾），以鞏固自身在明塱集團的地位，穩定公司局勢。然而，新加入公司的董事方欣（陳煒 飾）同樣對明塱集團心存不軌，伺機而動，就連文以珈的舊情人戴德橋（陳展鵬 飾）也心懷秘密加入這場明塱集團的權力與利益爭鬥。究竟，誰能攀上明塱集團的最高位，實現醫療城的宏偉藍圖？餘下的王家成員又會否團結一致去守衛這醫療巨塔？

《巨塔之后》播出時間｜最新追劇日曆

《巨塔之后》電視劇幾時播? 《巨塔之后》一共有25集，2025年8月27日12:00起在優酷率先播放；TVB翡翠台播放時間尚未釋出。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《巨塔之后》演員

宣萱 飾 董一妍

心臟外科醫生董一妍，因老公墜機離世，成為王家權力鬥爭的女王，行動強勢而有力

TVB柒拾柒工作室@Weibo

陳展鵬 飾 戴德橋

與文以珈的有過感情，心懷秘密，加入明塱集團權力鬥爭

TVB柒拾柒工作室@Weibo

陳煒 飾 方欣

狼子野心的董事，意圖趁亂奪取明塱集團的核心項目，與董一妍展開激烈的權力爭奪戰

TVB柒拾柒工作室@Weibo

劉佩玥 飾 文以珈

老公是王進濤的兒子，因墜機事故變成寡婦，被董一妍拉攏，展現女人之間的勾心鬥角

TVB柒拾柒工作室@Weibo

馬國明 飾 王啟智

王進濤的兒子

TVB柒拾柒工作室@Weibo

鍾鎮濤 飾 王進濤

明塱集團的牽頭人，與董一妍在歐洲結婚後，不幸與家人墜機喪生，令集團陷入一片混亂