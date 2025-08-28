芯駖專訪｜六字抗拖延症　揭自律養成術：夠熱誠就肯犧牲七情六慾

從參加《全民造星IV》到成為COLLAR中安穩可靠的大姐姐，李芯駖的形象總是與「淡定」二字緊扣。面對再大的挑戰，她彷彿總能沉著氣完成，那份驚人的紀律與從容令人佩服。然而，在堅強的盔甲底下，卻藏著一個習慣自我否定的靈魂，更曾因對未知的恐懼而停下腳步。早前完成人生首套舞台劇，讓芯駖對自我有了更深的洞察，亦師亦友的朱栢謙一句——「你唔可以覺得自己唔靚。」正好當頭棒喝，溫柔地為她點亮了心燈。這次訪問，我們將陪伴芯駖直視那份深藏的脆弱，剖開她淡定下的另一面。

服裝：Dolce & Gabbana

形象：Cedric Cheung

化妝：Jenny Fung

髮型：Taurus Lee

場地：香港瑞吉酒店



芯駖接受《01娛樂》專訪。（葉志明攝）

謝國維與法國作曲人Adile 創作營譜出《Posh》

芯駖的第三首個人單曲《Posh》，其作曲班底可謂大有來頭。她平日習慣將不同的歌曲網片傳給A&R的謝國維分享，跟對方說：「你唔使覆我㗎，你睇就得㗎喇。」早前法國知名作曲人Antoine 'Adile' Aboulkassimi來港舉辦歌曲寫作營，謝國維向芯駖說：「嗰四日要作一首歌，我諗住寫你嘅歌。」這份突如其來的厚愛讓她受寵若驚，她一直都想要首兼具跳舞和賽車元素的歌，偏偏市場上又不常出現切合的Demo，幸運地《Posh》的旋律沒讓她失望，一聽愛上，完全中了她的口味。

從COLLAR出道以來，謝國維就擔任她們的A&R，亦是《COLLAR CRUSH LIVE 2024》的音樂總監！（Instagram：tsewai）

芯駖其實都想參加歌曲創作營，但恰巧當時正在新加坡拍攝COLLAR團綜。（Instagram：lisumlingg）

曾以為自己不適合揸車 考車成功獲師傅大讚有天份

《Posh》解作高貴，歌曲以「駕駛」為主題，寓意在人生道路上，忠於自己才是最矜貴的態度，靈感源於她今年一個重要的里程碑——成功考取車牌。COLLAR成員近來一個個輪住考車，但芯駖起步其實算遲，她解釋：「點解我會咁遲先學車㗎呢？因為一路都覺得自己唔適合揸車，亦都應該唔會揸車，呢個係自己畀自己嘅一個前設。然而，這份根深蒂固的自我懷疑，卻在教車師傅的鼓勵與「一take pass」成果中被徹底打破，「師傅頭幾堂已經話我揸得唔錯，幾有天份，又發現自己原來都幾鍾意揸車，咁就會反思，點解自己都未試過，但係又會覺得自己做唔到，同埋唔鍾意做呢件事呢？」這個意想不到的成功，讓芯駖開始反思，看見那些自我想像的恐懼，曾如何阻礙自己前行。《Posh》就如一面明鏡，映照出她戰勝心魔的軌跡，也提醒著我們，在為自己下定論前，何不先勇敢一試？

芯駖曾想過將《Posh》改名做《Boss》，但因為MIRROR已有首《BOSS》，加上《Posh》讀音相似而又解作高貴，便用了這個名。

芯駖半年前考到車牌，買了一架平實的Benz四人車，她曾說過下個階段最想做的是考棍波、自駕遊和飄移。（Instagram：lisumlingg）

常自我懷疑 未嘗試就先恐懼和否定自己

「未試就覺得自己唔得。」相信是許多人的共同課題，芯駖也不例外。她形容這或許是亞洲文化下的產物，總在踏步嘗試前便已打了退堂鼓。回望求學時期，這些質疑尤其頻繁，問及何時開始學識相信自己，她憶起兩次經歷，第一次是入大學，「入大學係我諗唔到，因為我中五嘅時候，阿Sir直程叫我quit咗數學，我係repeat嗰年靠自己自學，先至又比我攞到個E，之後又讀到預科，咁又入到大學喎！」而第二次是讀大學時用英文演講：「我都覺得自己唔得㗎，但係點知之後又講到，啲同學都話講得幾好，但係就真係要練囉。」這些憑努力換來的成果，一步步為她的信心奠基。當被問及如何面對恐懼時，芯駖坦言需要獨處的時間和空間，「我會先匿埋一面自己冷靜，然後先會搵最相信同埋身邊愛嘅人分享，因為自己係幾需要空間me time去疏理情緒嘅一個人。」這份沉著處理的習慣，或許也解釋了她為何總給人一種淡然的印象。至於此刻她最大的恐懼，除了曱甴，就是睡眠不足，「我依家好驚病，同埋唔夠瞓，因為唔夠瞓又容易病，把聲又沙。」

愛上揸車之後，芯駖不但看了《F1》電影，還看了Netflix另一套講女賽車手的紀錄片，問她可有想過成為賽車手，她耍手擰頭：「佢哋嘅體能真係好犀利，揸嗰堂軚係60kg！」（葉志明攝）

芯駖說COLLAR成員之中，最驚青的是Gao：「佢好怕黑，一定要開燈瞓覺，你嚇一嚇佢，佢就會驚！」（Instagram：lisumlingg）

複雜成長環境煉就淡定：冇嘢衰得過天災人禍

外界看來的處之泰然與獨立，源於芯駖較為複雜的成長環境，人生前半段難度如地獄級，讓她自小學會抽離地看待周遭事情。藝術和運動，則成為她排解煩惱的出口，「喺呢兩個出口上面，好快就會唔記得咗啲好煩惱嘅事，尤其是自己個性格都好鍾意睇電視、電影、漫畫咁樣，所以好多時唔開心或者有啲嘢解決唔到，或者有負面情況發生嘅時候，會以一個比較幽默嘅方式去檢視嗰件事。」記得芯駖曾說過，她覺得沒有起伏就是最好的狀態，於筆者看來，其內心好像有一片不會泛起波瀾的湖，總是十分平靜，對此她道出人生體悟：「因為我覺得冇嘢衰得過天災人禍。」一句話強而有力地反映出她的豁達，但她就表示目前仍在學習這哲學。

芯駖曾說過「沒有起伏就是最好的狀態」，其內心好像有一片不會泛起波瀾的湖，總是十分平靜，對此她道出人生體悟：「因為我覺得冇嘢衰得過天災人禍。」（葉志明攝）

朱栢謙一句話引反思：我好似真係唔肯定自己

縱使比很多人成熟、從容，但芯駖那份不確定感偶爾還是會浮現，而在排練舞台劇《你好，打劫！Reunion》時，人生導師朱栢謙（朱謙）的一番話，給了她極大的震撼和鼓勵，「有一次做完Exercise，朱謙畀咗啲comment，話你演戲點樣點樣，可以再好啲，去到最後佢補充咗一句話：『芯駖，你唔可以覺得自己唔靚㗎！』」說實話，其實筆者覺得芯駖好靚，當然我明白她平時會面對什麼攻擊，但正因為她的年紀，我才覺得她更美了。女人要在30歲後保持到芯駖這個外形和狀態，你猜容易嗎？因此，我聽到她引述朱謙的話時，跟麥沛東當場的反應如出一轍：「吓？你覺得自己唔靚咩？我覺得你好靚喎！」芯駖直言過往從不覺得自己特別靚，所以只尷尬和害羞地回答朱謙：「還好啦。」朱謙隨即說：「嗱，你睇吓！你都覺得自己唔靚，你唔可以覺得自己唔靚㗎！」正因為這句話，芯駖猛然反思：「呀，係喎，我好似真係唔係好肯定自己咁樣。」這次溫柔的提醒，如同一道暖光，照亮了她內心深處的角落，讓她開始學會由衷地欣賞和肯定自己。

自《造星》以來，朱栢謙已是芯駖的人生導師，也不停提醒她：「你唔可以覺得自己唔靚。」（Instagram：lisumlingg）

芯駖說自己一直以來都不覺得自己特別靚。（葉志明攝）

女性角度看，筆者覺得芯駖五官全部都靚，型格和女人味都Carry到！（Instagram：lisumlingg）

成COLLAR最多瓣數成員 從小靠電影學是非對錯

在短短一年間，芯駖除了做女團工作外，已先後嘗試唱歌、拍劇、拍電影、主持、舞台劇，全部成就都已解鎖了，是COLLAR中發展最全面的一位，這背後既是公司的信任，也是自身實力的證明。而眾多範疇中，她對唱歌和拍戲情有獨鍾：「真係由細到大都係好喜歡睇電影，同埋歌曲都係，電影係我嘅教科書，因為好多是非對錯都係喺入面學到嘅，咁歌曲都係陪伴咗我成長，由細到大都受到好多文化嘅薰陶，咁所以真係好難決定，所以最喜歡嘅都係電影同埋出歌。」於她而言，這幾種表演藝術的養份是互通的，做主持聽多了嘉賓的故事，就能滋潤演技；演戲學到的節奏、呼吸，能豐富唱歌的表達；歌曲中的情緒，又能灌注到舞蹈當中，全部環環相扣。因此她覺得一個作品如果是好的話，用任何形式去呈現都會綻放到光芒。

芯駖絕對是COLLAR中發展最全面的一位，出了三首個人單曲、在劇集《法外情》中戲份不少、亦參演了電影《望月》、舞台劇《你好，打劫！Reunion》，當然不少得一系列主持節目，如早前的《不一樣的家人》就引起了頗大迴響。（葉志明攝）

芯駖出道以來保持「黑長直」秀髮形象，早前才將頭髮染成啡色。（Instagram：lisumlingg）

芯駖指染髮與新歌《Posh》無關，是另一個Project，但目前要賣關子。（葉志明攝）

芯駖近日的新造型，被指酷似安室奈美惠。（Instagram：lisumlingg）

自律源於熱情 為夢想犧牲七情六慾

機會留給有準備的人，芯駖給人的感覺就是時刻也很「Ready」，不論才能與狀態皆是。正如上文所講，女人年過30歲，要保養殊不簡單，你會切切實實感受到新陳代謝減慢、捱一晚夜已像行屍走肉、白頭髮開始長出、皮膚也不再緊緻等等，要保持健康體態，背後需要高度的自律支撐。芯駖堪稱自律界典範，似乎設了目標就說到做到，有著鐵人意志，但她不諱言自己都有拖延症，問到要如何對抗，她不假思索地說出六字：「數量變成質量！」此話可解？她續道：「你嘅質量來自於你嘅數量，你做好多好多次同一樣嘢，你就會有質，所以你唔可以拖延。」芯駖的自律正是來自熱情，夠熱愛就自然有動力去做，「我對我做緊嘅嘢係好有Passion，我好想做好佢，咁我就自然會犧牲一啲時間，或者犧牲一啲七情六慾去做一啲我想做嘅嘢，譬如有啲好好味嘅食物，但係我真係好有Passion去做一個好嘅演員，我做演員我就係要有呢個身形，因為我角色係咁，咁我就要犧牲我去享受呢個食物嘅嗰種愉快，去達成我個Passion。」在演藝路上勇往直前的芯駖，猶如駕著人生戰車長驅直進的車手，而熾熱的Passion，肯定是推動她前行的最強燃料。

講到夠熱情才會自律，芯駖再舉出相反例子：「如果我唔鍾意嗰件事，假設我唔鍾意奧數，要我犧牲瞓覺時間去研究奧數？我就唔會囉。」（葉志明攝）

（葉志明攝）

.