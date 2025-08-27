亞姐冠軍遭女兒拋棄北上積極搵銀　最新近況曝光坦言懶理外界看法

現年52歲的1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉，自從女兒吳卓林於2018年離家出走，與大12歲同性妻子Andi在加拿大生活後，便開始過着獨居生活。她雖一度積極北上帶貨直播吸金，但不知不覺又消失將近一年時間，久未露面的吳綺莉終於在今年農曆新年現身，拍片向大家拜年，難得現身的她當時看來比以往腫了不少，但狀態仍相當不錯，精神奕奕。自此她亦再次活躍於社交網，不時拍片同大家分享近況以及她對一些事的看法和感受。

52歲的前「亞洲小姐」冠軍吳綺莉近年作風低調。（截圖）

吳綺莉當年真係不得了。（視覺中國）

吳綺莉母兼父職帶大女兒。（VCG）

吳綺莉最近可說是相當積極在社交平台上更新作品，前日她就上載了一段短片，在文案中寫道：「把關注力放在自己身上，關注自己的內心，做好自己的責任，過好每一天，感恩每一天。」她在片中說道：「你知道有人在背後怎麼說你嗎？我告訴你，你不需要知道，因為他們對你根本就不重要，做人就一點，過好自己就夠了。」她又寫上「過好自己的生活就夠了，我沒必要去滿足那麼多人」，坦言不理別人對自己的言論。片中的吳綺莉依然是一頭標誌性短髮，身穿白色鬆身長裙，相當飄逸，雖然她看來稍為發福了些，但氣息狀態都好好，獲網民大讚她保養得不錯，驚訝她半百之齡也跟以前沒多大分別。

吳綺莉拍片曬出最新近況。(抖音)

吳綺莉拍片曬出最新近況。(抖音)

吳綺莉拍片曬出最新近況。(抖音)

吳綺莉拍片曬出最新近況。(抖音)