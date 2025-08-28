「後生版梁朝偉」自爆壓力超大　要狂啪4粒安眠藥先瞓得著

憑《點五步》成名的林耀聲，因童顏經常出演男主角的年輕版，當中不乏大製作劇集電影，包括《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》飾演林保怡角色大衛的年輕版、《殺出個黃昏》扮演謝賢（四哥）後生版，以及《風再起時》梁朝偉的少年版，當時林耀聲的表現亦獲梁朝偉讚賞：「好好呀，年青有為！」

林耀聲在《風再起時》飾演梁朝偉的少年版，表現獲梁朝偉大讚。（劇照）

上年的電影《武替道》是林耀聲（右）最新作品。（《武替道》花絮相片）

林耀聲演出《金手指》，再跟梁朝偉合作！（IG@lamyiusing）

鑑於電影市道低迷，林耀聲今年暫時未有戲上映，連劇集、節目、MV等也未見有作品。昨日他在社交平台出post，指自己要食4粒安眠藥才能入睡，他寫道：

「小試一粒，無反應

加一粒，都無乜應

再加一粒，仲係好精神

依家食夠買粒先有少少feel

我講緊安眠藥，我知好多人都會留言叫我唔好食咁多會依賴咗，但冇辦法唔食瞓唔到，好多嘢好多煩惱好多壓力￼好多聲音🤪🤪🤪人生」

林耀聲自爆要狂啪4粒安眠藥先瞓得著。（網上截圖）

林耀聲初出道有「翻版張震」之稱，17歲那年在球場被導演麥曦茵發掘，與好兄弟岑珈其一齊去試鏡，結果中選，在他的處女電影《烈日當空》中當上男主角。之後他再次為麥茵執導的《曖昧不明關係研究學會》其中一位男主角，並成為DumbYouth旗下男子偶像組合PlayTime成員之一，而Dumb Youth正是麥曦茵創立的，而他在上年宣布回復自由身。

林耀聲出道時有「少年張震」之稱，至今仍然幾似樣。（IG@lamyiusing）

林耀聲與胡子彤同期出道。（ig圖片）

林耀聲17歲被發掘拍電影《烈日當空》。（電影海報）

林耀聲為尋演藝夢，曾透露要不停打散工為生，指全職不可以讓他經常請假拍戲，所以他一共做過20至30份散工，每次一有戲拍就辭職，可謂「散工王」一名。《點五步》可說是他的成名作，陽光男孩形象十分討好，更曾因為數度扮演同性戀角色，包括《曖昧不明關係研究學會》、《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》、《造口人》等，獲不少同志青萊，獲封「基界男神」，但事實上他曾公開與性感女神「沙律」張沛樂拍拖，至2019月才宣布和平分手。