何啟南專訪｜初入TVB人工緊絀　靠朋友借錢開飯：有麵包咬都好了

現年59歲的何啟南，入行43年，曾憑電影《操行0分》中「何大力」一角逐《第6屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎項。後來他轉戰電視圈，明年便效力TVB三十年，即使曾經因收入不穩而兼職賣二手車、做保險，甚至王維基向他挖角，他最後都是選擇留低。以往多演反派的何啟南，近年更在《愛·回家之開心速遞》中飾演貪錢又擦鞋仔的「John」，大展喜劇天份，成功入屋。最近，他接受《香港01》專訪，暢談在影視圈打滾這些年的高低起跌，一切都從老友王書麒介紹他去影雜誌封面照說起。



場地提供：三郎。燒肉

何啟南日前接受《香港01》專訪，暢談在影視圈打滾這些年的高低起跌。（麥超億攝）

細個百厭常被見家長 中學去聯誼會打麻雀

何啟南成長小康之家，三兄弟姊妹中排行最細，父親任職地盤高級工程師，養活一家五口。何啟南小學就讀名校培正小學，但他對讀書不感興趣，個性百厭的他，除了經常不做功課外，還大膽到試過小二上課時，在抽屜裡面「燒薯片」被老師發現，「見家長」成為家常便飯，何母更成為了學校的「常客」。

何啟南笑指讀書時成績經常排「前十名」，不過是從後面數上來。（受訪者提供）

到了中學15、16歲的時候，何啟南更以打麻雀做「課外活動」，有時放學或放假就相約朋友到「聯誼會」租麻將台打麻將，所以拍攝《麻雀樂團》可以說是「開正佢嗰瓣」。何啟南稱當時入會費只需5元、10元，更提供四、五餸飯，有時打麻將輸了沒錢給，就跟朋友欠著先。

何啟南中學已經去聯誼會打麻雀，有數十年「雀齡」。（《麻雀樂團》截圖）

王書麒牽線首次接觸娛樂圈

至於點解會接觸演藝圈？何啟南直言小時候曾志願成為消防員或警察，卻從沒想過要做演員，全因為好友王書麒，兩人因哥哥關係認識，當時對方已憑《小時候》走紅，有次問他有沒有興趣拍攝一本年輕人雜誌的封面，就這樣誤打誤撞與王書麒、黎芷珊，拍了人生第一個封面照，「第一次拍封面當然什麼都不懂，但照樣擺甫士，我還記得當時戴上墨鏡，在裝模作樣。」

何啟南的演藝路，就由與王書麒（中）及黎芷珊（左一）拍這本雜誌封面開始。（受訪者提供）

何啟南笑指當時第一次影硬硬照，不會擺甫士。（受訪者提供）

與林憶蓮、陳加玲主持電台節目

其後，王書麒又推薦他參與香港電台（港台）節目《青春道上》，與林憶蓮、陳加玲、黃澤鋒及龐秋雁等一起當主持。節目關於潮流時尚，何啟南直言對這方面不熟，所有資料也是即日提供，遇到不會讀的外國品牌只好請教人，而且表現非常僵硬，幸好是錄影，而林憶蓮因英文好，所以負責介紹英國音樂部分。

何啟南曾與林憶蓮（左一）及陳加玲（左二）等主持香港電台節目。（受訪者提供）

16歲被星探發掘闖影壇 曾遭長輩反對

任港台主持期間，何啟南有次與朋友消遣時被星探發掘，問他有沒有興趣拍電影，就是這一問，打開了其演藝之路，「我起初還懷疑是不是騙人那些，直至他叫我上了嘉禾電影公司試鏡，之後就拍了我人生第一部電影《青春怒潮》。」由於當時年僅16歲，合約要媽咪簽名，對於他入行，屋企出現正反兩派，何啟南笑指媽咪是支持的，在這情況下，想他讀書為先的爸爸也只能聽從，但爺爺奶奶則持反對態度，因為覺得演員是「戲子」。

何啟南表示當年他入行時，屋企人出現正、反兩派。（麥超億攝）

獲提名香港金像獎「最佳新演員」感驚訝

雖然如此，但依然無阻何啟南踏入影圈，參演了人生第一部電影《青春怒潮》，其後更在《操行0分》首度擔正男主角，並憑此片入圍金像獎「最佳新演員」。他回想當時得知此消息外，感到很意外，直言從未想過會獲提名，更加沒想過奪獎，因為對手強勁，有《英雄本色》的李子雄，和最終憑《美國心》獲獎的利玉娟。

《青春怒潮》是何啟南影壇的處男作。（《青春怒潮》電影海報）

初入TVB狂撞板被人「嘖」：唔害你已經好了

雖然未有奪獎，但何啟南不乏演出機會，先後參演《鬼馬校園》、《雞同鴨講》及《猛鬼佛跳牆》等電影，沒料之後發展不似預期，突然經歷四、五個月無工開，令他決心赴英國修讀電影文憑課程為自己鋪後路。完成兩年課程後，何啟南回港投身幕後，先後曾任港台PA（助導）和電影助製（助理製片），參與過《烈火戰車》和《97家有喜事》等大製作，但過程中，亦讓他認清自己最大興趣仍是演戲，後來在吳國敬介紹下加入了TVB，一做就做了快30年。從大銀幕轉戰公仔箱，何啟南直言初時真的什麼也不懂，不懂電視台的三機拍攝和現場收音，對白背不熟又走錯位等，因而經常撞板被人「嘖」。問到為何不請教人，他拋下一句：「你叫人叫？他不害你已經很好。但好人也會有，但對方都要煩自己的，唯有邊看邊學。」

何啟南回想初入TVB時，烏龍百出。（麥超億攝）

初入TVB人工不高：銀行戶口不夠100

除了工作上的不適應，何啟南指初加入TVB時人工也不多，月薪不足一萬，扣除四千屋租和水電等日常開支後所剩無幾 ，非常緊絀，最困難的時候，試過銀行戶口不夠100元，無法在櫃員機提款，只能向朋友借錢過度，「沒辦法，也要生活、吃飯，唯有向朋友借，到出糧的時候還，當時有麵包咬都好了。」

何啟南加入TVB首套參演劇集是《大澳的天空》，劇中他背住女友陳松伶一腳踏兩船。（《大澳的天空》劇集截圖）

唔識「埋堆」影響工作機會

期間，何啟南也曾兼職賣二手車和做保險幫補收入，但做過才發現自己不是這方面的料子，最後還是選擇當演員。提到他曾說因為性格問題影響工作機會？何啟南坦言其性格不主動又不懂「埋堆」，在這行一定蝕底，「公司那麼多人，我為什麼要給你做？（現在有沒有改變？）我想有好一點點，有的同事真的很厲害，什麼人他走過去都能搞得掂，但我始終不是這類人，真的很難，而且我都快60歲了，還是自己舒服吧。」

何啟南多謝潘嘉德當年收到他電話後，立即安排他入劇組。（麥超億攝）

曾向潘嘉德「𢱑撈」

何啟南很感激前TVB監製潘嘉德和戚其義，有段時間工作不多，何啟南試過鼓勵勇氣打電話向潘嘉德「𢱑撈」（爭取工作機會），對方一聽到就幫手，安排他入《歲月風雲》劇組，雖然戲份不多，但有得去北京外景，而且不辛苦又有「騷」，至今仍心存感激。

何啟南指戚戚義很照顧一班兄弟。（受訪者提供）

獲戚其義照顧 拍《心戰》操肌操出事

而戚其義可說是何啟南在TVB的「伯樂」之一。他表示，二人因志趣相投，戚其義一直很照顧他，讓他參演了《先生貴性》、《創世紀》等多部劇集 。在拍攝《心戰》時，戚其義要求他操練腹肌，因為角色造型只穿一件皮褸，𥚃面需赤裸上身 ，當時何啟南剛去完內蒙古旅行，吃胖了不少，為此積極健身，尤其要練出腹肌，但期間卻不幸弄傷腰部，一度要躺在床榻上，「當時整個人站不起來，要趴著爬到床邊，當時連尿壺都買了，真的想哭，心想會不會一輩子都是這樣子，很害怕。」最後何啟南休息了幾個星期才康復，期間撐著拐杖去做電療，咳嗽又痛，這段經歷令他苦不堪言 。

何啟南難忘為《心戰》劇中角色操肌。（《心戰》劇集截圖）

何啟南操肌期間傷及腰部，令他苦不堪言。（《心戰》劇集截圖）

之後有次拍阿戚的戲《血薦軒轅》，何啟南也很深刻，「我們去承德的避暑山莊取景拍攝，我和徐榮每天都騎著馬打打殺殺，而且不僅要戴上頭套和穿上黑色斗篷，還要背著一個袋和幪面，我們經常說笑連樣都不見，為什麼叫我們去演。加上當地天氣炎熱，我們每天拍完都全身濕透，就連背著的袋子也濕。」此外，有場騎馬戲，何啟南又遇上馬匹「發軟蹄」，如果墜馬，一定會被幾十隻馬踩，就連現場的李家鼎都大叫出來：「死啦！」，幸好他及時拉着隻馬，最後有驚無險。

何啟南在劇集《血薦軒轅》經常要蒙面。（《血薦軒轅》劇集截圖）

何啟南（右二）難忘劇中經常要騎馬。（《血薦軒轅》劇集截圖）

效力TVB三十年 曾被挖角選擇留低

明年便效力TVB的第30個年頭，何啟南從未離開過，他透露，當年王維基的HKTV曾向他招手，他也曾考慮，但對方開出的條件未及早期加盟的藝人豐厚，加上他當時想到：「那麼多人走了，不就有更多機會？」所以最終選擇留下 。

何啟南明年便效力TVB第三十個年頭。（麥超億攝）

不介意演反派 演《愛·回家》展示喜劇細胞

多年來，何啟南演過無數反派角色，入型入格的表現讓他在節目《Sunday 好戲王》中獲頒「另類好戲王」——「反派王」。對於多年來經常被定型為反派，何啟南不但不生厭，還豁達地表示可能因為自己「樣衰衰」，所以安排他演這類角色，但他認為演反派反而有更大的發揮空間，可以演得更「癲」，不受框架束縛 ，「總之你給我演，我一定會想辦法演的得好看為止，不會破壞，是會有貢獻的。」近年，何啟南迎來「突破」，在《愛·回家之開心速遞》中飾演貪錢又擦鞋仔的John，發揮喜劇細胞。他笑言自己其實是拍喜劇出身，初入行拍過《雞同鴨講》、《鬼馬校園》，現在再演喜劇可謂「返璞歸真」 ，希望有機會演多點。

何啟南曾在節目《Sunday 好戲王》中獲頒「另類好戲王」——「反派王」。（《Sunday 好戲王》截圖）

何啟南近年在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演貪錢又擦鞋仔的John，發揮喜劇細胞。（《愛·回家之開心速遞》劇集截圖）

想知更精彩和完整的何啟南專訪內容，一定不能錯過今晚（8月31日）18:30上《香港01》YouTube！