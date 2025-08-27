吳家樂戥甄采浠唔抵　鄧兆尊寸張佳添明顯已得米：女仔獻身有所求

《中年好聲音4》評審張佳添，早前被《01娛樂》獨家影到他與《愛．回家之開心速遞》的「高小姐」甄采浠（甄詠珊）行街蜜會，二人搭膊又攬腰，更一杯咖啡兩份飲，與熱戀中的情侶無異。不過日前張佳添受訪時竟否認與女方拍拖，明言很享受單身的感覺，稱：「我單身八年，但係永不孤單。」

張佳添受訪時否認與甄采浠拍拖，明言很享受單身的感覺，稱：「我單身八年，但係永不孤單。」（IG@ carisayan123）

張佳添更叫大家無需要大驚小怪，指：「如果你見到我搭膊頭嗰啲，都係叫做『膊頭之交』。我哋真係唔係男女朋友，真係唔好誤會。基本上我都係諗住一世單身，雖然佢同我，我哋都係好似一隻冇腳嘅雀仔咁，喺天上飛下，冇着地嘅打算，但係對方係一個好優質嘅女士，佢有佢嘅市場，大家唔好為咗一兩張相以為佢唔接受其他人追求，佢完全可以繼續接受其他人追求㗎。（有冇戀愛成份喺入面？）我都話我同自己談戀愛。」

張佳添坦言打算一世單身，指與甄采浠非男女朋友，更叫男士追求她。（資料圖片）

報道出街後，很多人認為張佳添「唔認數」，替甄采浠不值，但甄采浠回覆《01娛樂》時就回應：「佢想保護我，當然佢都係好優質嘅人，教識我好多嘢，我學識咗點樣好好同自己談戀愛，希望大家可以俾啲空間我哋。其實大家咩關係，對我哋嚟講一啲都唔重要，做人快樂係最重要。」聽起來二人似乎已夾定口供。

甄采浠則回應：「其實大家咩關係，對我哋嚟講一啲都唔重要，做人快樂係最重要。」聽起來二人似乎已夾定口供。（IG@ carisayan123）

不過日前播出的網台節目《娛樂好好玩》中，主持吳家樂就跟廣大網民一樣，戥甄采浠唔抵，他問：「如果唔睇佢嘅回應，淨係睇呢張相，你會覺得佢哋係乜嘢關係先？」他與另一主持鄧兆尊都認為相中的親密程度明顯已「得米」，兆尊說：「通常唔得嗰啲個女仔唔會攬你。」吳家樂認為一定是男女朋友關係，才會這樣攬腰搭膊。

甄采浠與張佳添出街時，明明攬到實。（資料圖片）

吳家樂與與鄧兆尊都認為相中的親密程度明顯已「得米」，兆尊說：「通常唔得嗰啲個女仔唔會攬你。」（資料圖片）

張佳添自言是冇腳雀仔，會繼續飛，不會有長久關係，另一主持謝遜就說：「好多網民鄧女仔唔抵，覺得佢個樣冧晒、沉晒船，但係你突然澄清我哋唔係男女朋友，咁你當我係乜嘢先？」鄧兆尊就分享自己見解：「女仔唔會有咁蠢嘅事情，佢獻身畀你或者有啲咁嘅關係嘅時候，佢一定係有所求嘅。可能唔係好方便，大家互相取長補短（各取所需），明唔明？呢樣嘢好難講，我哋唔知道，亦都唔好估。（謝遜：你好似好有經驗。）我不嬲對呢啲嘢有經驗，所以啲送埋嚟嘅嘢我唔食嘅，好危險㗎。」

吳家樂於是追問，若大家是各取所需，為何覺得甄采浠冇蝕底？他說：「我哋咁樣擺到明係拍拖，你同人哋講我哋係膊頭之交？（謝遜：我點同我阿媽交代呀？）」鄧兆尊回應：「可能添sir不嬲都係咁，『學唔學唱歌呀？嚟！做住我膊頭之交先，做咗膊頭之交就可以學唱歌，會愈嚟愈叻㗎喇。」

鄧兆尊認為女方不會太蠢，指：「佢獻身畀你或者有啲咁嘅關係嘅時候，佢一定係有所求嘅。」（YouTube@娛樂好好玩）

由於早前張佳添被指與樂易玲在生日會上舉止親密，曾傳他力追樂小姐，吳家樂問：「未有甄詠珊出現之前，大家都講緊會唔會同樂小姐拍拖，因為生日會比較親密，大家話同台啫，但會唔會出咗呢單新聞之後要同某啲人交代？」兆尊則謂：「人哋做緊《好聲音》主持，睇吓會唔會突然間消失咗咪知囉。」

吳家樂問：「未有甄詠珊出現之前，大家都講緊會唔會同樂小姐拍拖，因為生日會比較親密，大家話同台啫，但會唔會出咗呢單新聞之後要同某啲人交代？」兆尊則謂：「人哋做緊好聲音主持，睇吓會唔會突然間消失咗咪知囉。」（IG圖片）

吳家樂期待睇到甄采浠再回應，不過兆尊就指始終是私人事，不回應也沒問題，但家樂繼續為甄采浠抱不平：「做女仔唔可以蝕底！要錫住，要尊重，你覺得合理化嘅出嚟講，覺得唔合理嘅更加要出嚟講！唔係我哋邊有嘢講？」