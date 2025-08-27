王祖藍帶貨最強戰績係「細細粒」：你查下佢啲物業，勁過我

王祖藍為港台節目《國潮3.0》分享內地工作經驗。（鄺鈺瑩攝）

王祖藍今午（27日）現身港台，為《國潮3.0》錄音，分享在內地經營媒體、帶貨等心得。祖藍接受訪問時，提到帶貨最勁的戰績是成功將細細粒（陳嘉佳）轉型：「佢而家帶貨勁過我，一場牛排5百萬，佢而家有錢過我啦，富婆。」祖藍又指以前無藝人帶貨，但如今幾乎無藝人不帶貨，成功將細細轉型做生意人，自己都感到滿意。「有時我要請教呢位前輩，教返我轉頭，佢專家過我好多，佢發展好穩陣，你上網查下佢啲物業，佢勁過我，我啲（物業）全部都係我旁邊啲女人。」 祖藍又大讚陳自瑤有帶貨潛質，而老婆李亞男比較適合設計商品的包裝，提到老婆近期推出的曲奇餅，王祖藍透露將會大推，預計會在內地連鎖超市上架，香港亦在洽談中。

祖藍成功將細細粒帶到內地發展。

細細粒現時主力在內地做直播帶貨賣美食。

提到早前獲汪明荃推舉「電影藝術」委員，祖藍表示並非從政，只想為業界供獻少少力量，目前是候任階段，明年一月正式上任。「我想通過渠道令幕後多返少少工作，又唔使特別拉票。係我去求阿姐推舉，我有一直同佢報告，所以真係好多謝佢。（因為見太多幕後無工開？）可以咁講，電影你見每年都有幾部係透過電影發展局資助，但一年有幾部呢？幕後又唔係個個有工開，咁呢個係我關注地方。（你有無拎錢幫幕後？）呢個就⋯⋯唔公開啦，知嘅人都會知。」

祖藍妹妹今年4月結婚。

另外，對於妹妹王祖紅今年4月出嫁，祖藍表示由頭喊到尾，一向「長兄為父」的他有感終於向亡父有所交代。「真係卸下心頭大事，而家唔使我煩，佢煩老公就OK。（送咩嫁妝？）隻歌《放心》，啲相上面啲金器。」