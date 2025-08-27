TVB人氣花旦單身多年感慨婚姻是場交易　曾受情傷疑遭小三致分手

現年38歲的無綫花旦高海寧，近年憑着內地劇《三十而已》，以及2023年TVB台慶劇《新聞女王》，贏得獎項和人氣，她更憑該劇入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞，攀上事業高峰。她努力認真的態度亦獲得內地觀眾認可，加上靚女、身材出眾又友善，成功圈粉，工作機會不斷。高海寧事業得意，可是感情生活卻交白卷。一直認自己「超級難追」的她，近日就感嘆婚姻的意義是什麼。

高海寧身材真係無得彈。（IG@sammkoling）

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙，若隱若現非常性感。(ig@sammkoling)

高海寧久違了性感示人。（IG：@sammkoling）

高海寧日前剛看了一套新上映的愛情電影，她看後有感而發，在社交網晒出戲飛，並留言表示：「細個經常聽人說：『只要兩個人足夠相愛，就可以一起對抗全世界』，現在很多人會嘗試說服我：『婚姻本質是一場價值交換，是情緒價值和物質價值的等價交換』，究竟是世界變了？還是人心變了？呢套電影到喉唔到肺，商業片，失望！唯一認同的是，那個看過彼此最worst那一面依然選擇留低、你願意在他面前展露最脆弱一面、在你最無助的時候第一個想打給他的人，請好好珍惜！他是安全感的泉源！有他在，你會安心，而這份信任，無人可以取代」，分享了她對愛情及婚姻的看法。

高海寧看完電影有感而發。(ig圖片)

高海寧雖然屬女神級別，但她自從與音樂人鄧志偉分手後，至今依然單身，仍未遇到她的真命天子。高海寧與鄧智偉秘密拍拖多年，雖然他們從沒有公開承認戀情，但外界已認定兩人是一對，更傳已到了談婚論嫁的階段。不過兩人於2020年驚爆分手，有傳高海寧與鄧智偉分手原來是因為有第三者介入，有指是男方認識了一位來自北方的佳麗而導致他和高Ling的感情破裂，最終分手收場。不過高海寧就直指有關報道失實，相片與內容均是胡亂堆砌出來，她亦不會回應並非事實的事。

高海寧當年被視為大熱門。（網上截圖）