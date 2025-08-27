陳自瑤生日5字回應王浩信有冇送祝福　首談上《再見愛人5》一事

TVB聯同內地騰訊視頻合作的重頭劇《玫瑰戰爭》終於落實了演出陣容，今（27日）一班主要演員就來到深圳出席開鏡儀式活動，包括有楊茜堯（原名：楊怡）、林夏薇、馬國明、陳自瑤、陳豪等，場面墟冚，絕對是強勁的卡司陣容。

《玫瑰戰爭》舉行開鏡儀式。（葉志明攝）

而在接受媒體訪問時，陳自瑤就拒透露人物角色的特點，只表明該劇以娛樂圈為題，有一些爭鬥的元素在內：「佢哋（演員們）形容我係演一個非常特別嘅角色。（同邊個對手戲最多？）其實我應該同阿怡係最多對手戲。」續講到其在古裝劇《宮心計》中曾與楊茜堯有不少對手戲，最後更為自己而背叛對方，問到在該劇中會不會有再背叛對方的場面時，她就二話不說：「唔知道，唔講得。」

陳自瑤對人物角色特點守口如瓶。（葉志明攝）

劇集既然以娛樂圈為題材，問到在劇情上會不會出現一些圈中真人真事時，陳自瑤就表示：「我諗會有啲類似嘅嘢。」而在旁的張穎康就續說：「如有雷同，實屬巧合。」似乎暗示了會有一些真實案例，而在劇中他就透露與姚子羚的對手戲較多。

張穎康透露與姚子羚有較多對手戲。（葉志明攝）

今日除了是《玫瑰戰爭》開鏡之外，其實亦是陳自瑤的正日生日，問到有甚麼生日願望時，她就表示：「最緊要身體健康，另外希望拍多啲好嘅作品，希望我哋呢套新劇可以收視長紅。（女兒有冇送禮物呢？）其實之前我哋已經慶祝咗。今日我上嚟（深圳），佢話你放心喇，我一定會準備嘅，但而家未知。（老公有冇送禮或傳信息祝福？）我乜都未睇（電話信息），晨早就過咗嚟。」

陳自瑤否認了參加《再見愛人4》一事。（葉志明攝）

陳自瑤同王浩信的婚姻絕對是撲朔迷離。（王浩信微博圖片）

另外，提到外傳她與老公王浩信參加內地綜藝《再見愛人5》一事，她就表示：「其實係唔係真？我而家人都喺度，（如果節目邀請會唔會考慮？）到時先算啦呢啲嘢。」明確否認了該傳聞。

演員陣容強勁。（葉志明攝）