玫瑰戰爭｜陳豪忘記曾同楊茜堯有過合作　激嬲對方：年紀大係咁㗎

兩大視后楊茜堯（原名：楊怡）與林夏薇繼劇集《黑色月光》後再度合作新劇《玫瑰戰爭》，而劇集昨（27日）就在深圳舉行開鏡儀式，包括有馬國明、陳豪、陳自瑤、陳展鵬、姚子羚等出席，卡司陣容相當強勁。

演員陣容強勁。（葉志明攝）

有多位視帝一同參演。（葉志明攝）

而在接受媒體訪問時，提到可否透露劇中主要題材內容及人物角色特點時，楊茜堯就二話不說：「唔講得。」但所幸在旁的林夏薇就肯透露些少：「講緊娛樂圈發生嘅事，大家都係做返自己同職業嘅工作，喺呢個圈裡面大家點樣去生存。」

二人再度合作。（葉志明攝）

既然劇集圍繞娛樂圈而展開，少不免會有明爭暗鬥，爾虞我詐等場面，問到主演角色會不會很奸的時候，楊茜堯就笑說：「你要生存你都係要咩咩咩？（即係咩呀？）你又要有啲手段，你又要適可而止，你又要搵一個中間位點樣去生存。」而林夏薇則表明該劇與《黑色月光》會很不同，希望可以表演到更加不同的感覺給觀眾。

林夏薇透露與陳豪有許多對手戲，而他們更是第一次合作。（葉志明攝）

《玫》劇還集合多位視帝演出，而林夏薇就透露除了與楊茜堯有較多對手戲之外，還與陳豪有許多對手戲，而他們更是第一次合作，希望能擦出新的火花。至於楊茜堯就與馬國明、陳豪有較多對手戲，提到陳豪剛才受訪時竟忘記大家曾在《宮心計》合作過，問到聽到這個答案後會不會很心痛，她笑說：「唔心痛，年紀大係咁㗎啦！最緊要佢記唔記得自己做過《宮心計》。」果真是好朋友才開得起玩笑。

陳豪竟然忘記曾與楊茜堯在《宮心計》合作過。（葉志明攝）

據指《玫》主要在深圳取景拍攝，大約將拍攝三個月左右，問到在家庭方面分配時，楊茜堯就表示已有妥善安排：「佢（羅子溢）做佢爸爸嘅責任，但佢都有佢嘅工作要做，所以而家安排好晒小朋友嗰啲返學、放學、校巴車程嗰啲，我都全部安排好晒。」強調會很放心去拍劇。

楊茜堯表明因需拍攝新劇，在家庭上已有妥善安排。（葉志明攝）