玫瑰戰爭｜超強卡司合體首亮相　陳豪坦承多鬥爭場面：好多嘢睇

TVB聯同內地騰訊視頻合作的重頭劇《玫瑰戰爭》，昨（27日）在深圳舉行開鏡儀式，該劇卡司陣容強勁，齊集三視帝及兩視后演出，還有多位實力派演員參演，令不少網民相當期待。

卡司陣容強勁。（葉志明攝）

而在接受媒體訪問時，三位視帝陳豪、陳展鵬及馬國明就守口如瓶，不肯多透露劇情及人物角色，陳豪只透露：「我哋係娛樂圈其中一個要員。娛樂圈好多複雜嘅嘢，好多鬥爭，好多美色，好多嘢睇。（係唔係將真正娛樂圈擺上喺螢幕咁？）冇錯。」續問到大家是不是在劇中做自己演男明星時，馬國明就大賣關子：「梗係唔係咁簡單。」

主要在深圳取景拍攝。（葉志明攝）

三位都久違同楊茜堯再合作。（葉志明攝）

雖然，他們並沒有多透露劇情要點，但陳豪就坦承劇集的確存在着許多鬥爭，問到劇集影射娛樂圈多姿多彩生活，圈中的明爭暗鬥等事，怕不怕傳遞一些壞訊息給觀眾呢？陳豪就表明有一些是戲劇效果而已：「我哋唔係想話俾人哋聽娛樂圈有幾咁衰，而係想話都係叫五光十色嘅事業，但係背後有好多複雜嘅嘢存在，人同人之間嘅人性等。」表明娛樂圈除了明星外，還有導演、編導、製作人、投資人、高層等，有不同的身份，他們在圈中有不同的生存方法。

陳豪忘記曾與楊茜堯在《宮心計》有過合作。（葉志明攝）

三位都不肯多透露劇情。（葉志明攝）

另外，當陳豪提到該劇有講明星間追求這件事情時，問到他們的太太都是圈中人，其實當時是透過甚麼方法追到對方，陳豪就笑言：「最緊要知道乜嘢係好嘢。（係咪最緊要靚仔？）梗係唔係啦，我覺得最緊要有品味，有品味就得㗎啦！」而在旁的陳展鵬就表示看眼緣，馬國明就認為緣份最重要。

兩位視后再合作。（葉志明攝）

多位女演員加盟。（葉志明攝）