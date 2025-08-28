陳楨怡有興趣參加《女神配對2》　廖慧儀驚嚇親男仔：我比較麻甩

TVB聯同內地騰訊視頻合作的重頭劇《玫瑰戰爭》，昨（27日）在深圳舉行開鏡儀式，一眾主要演員均有出席，包括楊茜堯（原名：楊怡）、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬等，卡司陣容強勁。

卡司強勁 。（葉志明攝）

而該劇還有陳星妤、陳楨怡及廖慧儀三位小花參演，在接受媒體訪問時她們就不肯多透露劇情，陳楨怡只用5個字來形容飾演的人物角色：「呢個都幾壞。」而在旁的廖慧儀就揚言：「我見到個劇本，嘩！呢個人咁乞人憎嘅。」相信在劇中是飾演一位奸角。至於陳星妤則透露自己飾演的角色是一位有意踏入娛樂圈的女孩子，該劇圍繞娛樂圈而展開，當中少不免有勾心鬥角的畫面出現的。

三位小花有份參演。（葉志明攝）

廖慧儀表示自己演的角色不討好。（葉志明攝）

另外，提到《女神配對計劃》大受歡迎，而問到她們有沒有興趣參加第二季時，陳楨怡就表示：「我都有興趣，但係我又驚自己嘅真實性格暴露咗出嚟，可能反白眼會被影到會好擔心，（見到唔鍾意嘅男仔就會反白眼？）係呀！（會唔會自薦？）唔會。」而在旁的廖慧儀同樣表明有興趣：「有機會都想試吓，我覺得呢個節目就算你報咗名，佢都未必俾你拍。因為有好多面試，可能佢哋覺得我唔夠女神，可能我都冇呢個機會。（你真性情係點？）我個人都比較麻甩，我都鍾意做比較男仔啲嘅角色，譬如擔擔抬抬。我驚啲人知道我參加冇人報，我驚趕客。」而陳星妤亦認同該節目有趣味性，有機會亦想嘗試參加的。