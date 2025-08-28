張兆輝與太太牽手28年　自評是70分丈夫：有時會黑面唔出聲

人稱「中佬天花板」的實力派演員張兆輝，日前到新城廣播接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，暢談嚴父塑造的堅韌性格，還有年過60歲仍保持最佳狀態的秘訣，令人津津樂道。

左起，李有毅、張兆輝、李國煒。

張兆輝回憶在沙田美林邨的成長歲月，父親經營屠宰生意，管教極為嚴格，犯錯就打腳板，但教識他「承諾必守」，由於兒時物質匱乏，他惟有與兄妹自創童趣：「我哋會將雪條棍製成玩具槍，又會去城門河釣魚仔，踢住個爛膠波就玩一日，嗰時開心好簡單，依家啲小朋友反而少咗呢份創造力。」

張兆輝在沙田美林邨長大。

18歲那年因父親一句「以後靠自己」，促使張兆輝報考TVB第11期訓練班，他稱：「去到廣播道見到好熱鬧，好多人喺到睇明星，又有古裝人上車出發去拍劇。」他形容面試時TVB高層坐滿長桌的震撼場景，自己則幸運地從四千名競爭者中脫穎而出，與梁朝偉、周星馳、歐陽震華、關禮傑等成為同期訓練班同學。

張兆輝幸運地從四千名競爭者中脫穎而出。

而他踏上主角之路亦跟《香港早晨》有關，1983年被編入「活力先生」教觀眾做運動，到1986年憑正氣形象獲監製青睞主演《神勇CID》，開啟黃金十年。不過，在事業巔峰時，他為陪伴新生兒子，毅然離開TVB。張兆輝表示：「差一年就滿廿年金牌約，但我想多啲陪小朋友，時間可以喺自己到。」

後來張兆輝轉行助妻子經營美容生意，笑稱自己是「打雜」；一年後，杜琪峯導演看到《倚天屠龍記》賞識其演技，邀他拍攝《大隻佬》重返影壇，「電影拍攝時間短，多數拍一組戲，返到屋企可以見到小朋友，讀小學時都係我接送返放學，依家仔女大咗好少坐埋一齊，要等阿女放假返嚟香港先可以見一、兩次。」

張兆輝年過60歲仍keep得相當Fit，獲得「美魔男」稱號的他，透露秘訣在每日清晨五點踩單車；同時熱愛潛水的他，亦因潛水改變其人生觀：「70呎海底聽唔到任何聲音，睇住啲魚群逆流而上，煩惱都會變得好渺小。」張兆輝與太太牽手28年，他自評是70分丈夫，「做演員難免會帶情緒返屋企，有時會黑面唔出聲，好彩太太包容，佢連我嘅皮膚保養都操心，絕對係滿分太太。」