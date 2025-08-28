顧紀筠63歲生日與老公恩愛合照　曾失婚終遇真命天子做最強繼母

顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意，不時相約好友聚會，過着寫意的闊太生活。今日（28日）顧老闆迎來63歲生日，校長譚詠麟、溥儀眼鏡創辦人邱子傑、晨曦足球隊班主周文曦等為她慶生，相中所見，戴着金錶、一身名牌的顧老闆貴氣十足，她與老公陳仕煒頭貼頭合照，相當恩愛！

顧老闆迎來63歲生日！（IG圖片）

貴氣十足。（IG圖片）

睇騷。（IG圖片）

提前慶生。（IG@kooloban）

提前慶生。（IG@kooloban）

顧老闆在與陳仕煒結婚前曾經歷一段婚姻，當年20歲出頭的她與第一任丈夫結婚，育有一子，她曾在接受訪問時大讚前夫斯文又細心，婚後顧老闆隨夫移民加拿大，但因在當地工作環境及收入不理想，她決定回港發展，其後因與前夫長期分隔兩地漸行漸遠，分居5年後決定離婚。離婚後顧老闆獨力照顧兒子，曾失婚的她對愛情不敢抱期望：「我獨身咗一段好長時間，我曾經以為我下半生會繼續單身，所以培養咗好多好『個人』嘅興趣，例如畫畫、睇書、寫作，估唔到上天仲安排咗另一段姻緣畀我。」其後她終於遇到真命天子，她曾大爆老公陳仕偉追求她時，在餐廳食飯時就直接問她可否成為他的女友，最後憑猛烈攻勢成功抱得美人歸！

珍貴婚照！（IG@kooloban）

顧老闆同老公陳仕煒十分恩愛。（IG@kooloban）

娛圈富婆！（IG@kooloban）

顧老闆一向都是Hermès「擁躉」。（IG@kooloban）

誇張！（IG@kooloban）

兩人在2003年結婚，但由於雙方都有小朋友，所以當時都有顧慮，陳仕偉有一子一女，而顧老闆就有一個兒子，婚後顧老闆亦負起做繼母的重任，對繼子陳浚霆視如己出，當時陳浚霆只有十幾歲，而顧老闆亦用心照顧，陳浚霆曾上載童年合照，公開感謝繼母：「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」可見兩人感情相當好！

對繼子陳浚霆視如己出！（IG@kooloban）

感情好好。（IG@kooloban）

一起睇騷。（IG@kooloban）

陳浚霆曾上載童年合照，公開感謝繼母。（IG@chandrew117）