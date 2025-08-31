何啟南專訪｜出道即提名金像獎　年輕機會多曾飄飄然：以為一定得

現年59歲的何啟南，效力TVB三十年間演活無數反派角色，形象深入民心。但其演藝路其實是從電影圈開始，當年他獲星探發掘參演了電影《青春怒潮》，隨後更在《操行0分》中首當男一，並憑片中「何大力」一角入圍角逐《香港第六屆電影金像獎》「最佳新演員」。當時他機會不斷，曾與許冠文、肥姐沈殿霞、董驃及李麗珍等影星合作。不過，正當他也覺得自己一定得的時候，卻突然遇到四、五個月無工作，令他決心赴英國進修電影製作文憑為未來鋪路，但回港後，他發現自己最大興趣依然是演戲，後來經吳國敬介紹加入TVB，從大銀幕（電影圈）轉戰公仔箱（電視圈），這位昔日電影新貴，自此變為反派專業戶，又試過出街被人稱呼「二打六」。但何啟南一點都不介意，更形容做戲如吸毒一樣，很難戒掉，在近日接受《香港01》專訪時，他便親述了當年闖蕩影圈的趣事與高低起跌。



何啟南日前接受《香港01》專訪，分享當年在電影圈發展的高低起跌。（麥超億攝）

拍《青春怒潮》一頭霧水 螢幕初吻獻陳雅倫

16歲那年，何啟南被星探發掘拍攝電影《青春怒潮》，從此展開其銀色旅途。初登大銀幕，他坦言自己當時對拍攝一頭霧水，完全不會看劇本，更不用說分析劇本，全憑自己想像。戲中何啟南飾演反叛學生，除了應付打鬥場面，還將螢幕初吻獻給了陳雅倫，他回想拍攝前不停吃口香糖，最後順利完成，「（拍的時候）當然不只親了一下，都有幾次，哈哈。」

何啟南在電影《青春怒潮》飾演反叛學生。（《青春怒潮》電影截圖）

還把螢幕初吻獻給了陳雅倫。（《青春怒潮》電影截圖）

《操行0分》踩單車中暑嘔白泡 險被貨車扯走

幾乎在差不多時間，何啟南又被岑建勳看中，參演另一套電影《操行0分》，更首次當上男主角。片中何啟南要騎自行車，拍攝過程艱辛，從天光開始騎，騎到傍晚5、6點收工，差不多踩足12小時，且對手還是一班專業單車選手，有次終於踩到中暑，直情想嘔白泡，後來工作人員給他喝了些鹽水，休息過後又繼續拍攝。而另一場戲中，說何啟南騎著單車抓住貨車尾部前行，但到正式拍攝時，貨車一加速，令他整個人幾乎被扯起來，幸好工作人員及時喊停車才化險為夷。

何啟南稱拍攝《操行0分》時，踩單車踩到嘔白泡。（《操行0分》電影截圖）

何啟南回憶《操行0分》中一幕他騎著單車一手抓住貨車尾部前行，正式拍攝時，貨車一加速，令他整個人幾乎被扯起來，非常驚險。（麥超儀攝）

獲提名香港金像獎「最佳新演員」感驚訝

憑著《操行0分》的演出，何啟南入圍角逐《第6屆香港電影金像獎》「最佳新演員」，他回想當時得知此消息外，感到很驚訝，直言從未想過會獲提名，更加沒想過奪獎，因為同屆對手強勁，有《英雄本色》的李子雄，和最終憑《美國心》獲獎的利玉娟。

何啟南憑《操行0分》入圍角逐《第6屆香港電影金像獎》「最佳新演員」，還在頒獎禮後記者會上同周潤發合照。（受訪者提供）

拍《鬼馬校園》彈李麗珍Bra帶

雖然未有奪獎，但何啟南不乏演出機會，與女神李麗珍更有多次合作，在電影《鬼馬校園》中，更有幕要彈對方Bra帶。何啟南表示，當時高志森跟他說了一句：「彈啦！」他笑指這個動作雖然不用教，但也會有所顧慮，拍攝前一定要和對方溝通好，「幸好那場戲是從背後彈她Bra帶，如果是彈前面就比較尷尬。」

何啟南在電影《鬼馬校園》中有一幕彈李麗珍Bra帶。（《鬼馬校園》電影截圖）

何啟南稱拍攝前與李麗珍有溝通好。（《鬼馬校園》電影截圖）

憶《猛鬼佛跳牆》撞鬼經歷 與許冠文合作《雞同鴨講》

到拍攝《猛鬼佛跳牆》，何啟南又飾演李麗珍男友，不過過程中，卻發生不少古怪事，除了同片小女孩有陰陽眼看到有「姐姐」外，也有一件事也令他毛骨悚然，何啟南指該場戲在現在已拆卸的鑽石山堅城片場拍攝，說他從走廊走到李麗珍房間，攝影師拍攝時竟在攝影機鏡頭中看到有一個人頭形象的骷髏骨在牆上飄過，但對方直到拍完才跟他們說，何啟南笑言得知一刻忍不住馬上爆粗。

何啟南當年經常與李麗珍合作。（《猛鬼佛跳牆》電影截圖）

這場何啟南從走廊走到李麗珍房間的戲份，攝影師竟在攝影機鏡頭中看到有一個骷髏骨在牆上飄過（《猛鬼佛跳牆》電影截圖）

後來在《雞同鴨講》，何啟南有機會與一代笑匠許冠文合作，他說對方不嚴肅，拍攝時非常好玩，只要背熟劇本就可以。一句「用肛門食香口膠」流傳至今，他說是編劇想出來，很記得他們特意鋪排他一開始就開始抖腳，到最後就爆這一句出來。

何啟南在《雞同鴨講》有機會同一代笑匠許冠文合作。（《雞同鴨講》電影截圖）

何啟南自爆拍《雞同鴨講》時，最難就是這場「老鼠戲」，因為他最怕老鼠。（《雞同鴨講》電影截圖）

《富貴黃金屋》肥姐董驃片場開枱打麻雀

另一令觀眾印象深刻，一定是「賤過PAT泥，爛過PAT醬，我地係撻成一塊、撻成一塊。」何啟南笑指當時肥姐沈殿霞和驃叔董驃記性極佳，早已把對白背到滾瓜爛熟，沒輪到他們拍時，就在片場架起麻雀枱打麻雀，「我當然沒跟他們打，他們打的銀碼很大，我平時只打一毫、兩毫，而他們是打一百、兩百，如果輸了我哪有那麼多錢給。」

何啟南大讚驃叔董驃和肥姐沈殿霞兩位前輩好戲又好記性。（《富貴黃金屋》）電影截圖）

還爆兩位前輩未埋位前會在片場「打四圈」麻將。（《富貴黃金屋》）電影截圖）

《迷失樂園》餵黃夏蕙食雪條一幕成經典

至於講到「經典中的經典」，可以說是在《迷失樂園》裡有幕在沙灘餵黃夏蕙食雪條，當中夏蕙姨一句「唔駛驚，乖乖地乜都有，唔乖都有層樓」更成為金句。何啟南不覺得是「黑歷史」，難得拍到一部大家都記得的戲，除此之外還可以同夏蕙姨有「親吻戲」，究竟有無真親？更成為多年來的「都市傳說」：「很多觀眾不知道，其實我們Kiss是借位的。現在回想，當時沒親夏蕙姨，真的走寶。」

何啟南在電影《迷失樂園》中餵黃夏蕙食雪條一幕成為經典。（《迷失樂園》電影截圖）

何啟南笑指當時沒有真的親到夏蕙姨，只是借位，現在回想起來覺得走寶。（《迷失樂園》電影截圖）

年輕機會多曾飄飄然

何啟南起初發展不俗，又獲提名金像獎「最佳新演員」，他坦言當時真的有飄飄然的感覺，「其實什麼都不懂，以為一定得，接下來會有很多戲拍。」但沒料拍完幾套後，何啟南經歷了4、5個月無工作，一直在等加上收入不穩定，令他決心赴英國修讀電影文憑課程舖後路，為期兩年。回港後，何啟南亦順理投身幕後，曾任港台PA，又做過電影助製（助理製片），參與電影有《烈火戰車》和《97家有囍事》。

何啟南曾任電影《烈火戰車》和《97家有囍事》助製，笑指《烈》片導演爾冬陞出名火爆，大家都害怕。（麥超億攝）

任《烈火戰車》助製 感受被爾冬陞「問候」

當中《烈火戰車》導演爾冬陞出名要求高，其火爆脾氣更是全行聞名，工作人員見到他都會害怕說：「嘩，小寶來了！」問到可曾被對方「問候」？何啟南理解說：「應該大家都聽過，因為他拍這部戲很大壓力，例如我們拍飛車戲，包括天氣等很多因素都是預計不到，但又拿了所有檔期。」何啟南正正經歷過，有電單車飛車手受傷了，他們製片組就要負責找替身，確保拍攝進度繼續，何啟南當時去了相熟車行，叫朋友幫手找一班電單車手給他，幸好當時大家聽到跟劉德華拍都答應。

何啟南說曾有人邀請他做導演，只是出名，不用他拍，但他不屑這種「合作」。（麥超億攝）

揭周星馳打桌球真實一面

到之後的《97家有囍事》，何啟南稱這部戲他參與不多，所以相對舒服很多。但他與有份參演的星爺周星馳原來早在德寶電影公司時期已相識。何啟南形容星爺私下為人沒什麼，但就非常喜歡打桌球，而且其球風極為小心和緩慢，笑言：「你千萬不要輸，如果你輸一局，那句波鐘會很貴。」又笑言周星馳即使該球已經幾乎入袋，但也瞄很久才出桿。

何啟南回想當年與周星馳打桌球，笑指對方出Cue非常小心。（麥超億攝）

昔日電影主角變TVB反派王 出街曾被呼「二打六」

做過助製後，何啟南更認清自己最大的興趣還是演戲，後來在吳國敬的介紹下加入了TVB，一做就做了快30年。在電視圈，他被定型為「御用奸人」，對此他非但不介意，反而認為演反派有更大發揮空間，可以演得更「癲」，憑著入型入格的演出，何啟南更在節目《Sunday 好戲王》中獲曾志偉頒「另類好戲王」——「反派王」，演技被肯定。

何啟南效力TVB三十年間演活無數反派角色，形象深入民心。（《冤家宜結不宜解》劇集截圖）

《心戰》的爆肌造型令人印象深刻。（《心戰》劇集截圖）

何啟南當年一入行便當上電影男主角，但在電視圈一直演小人物角色，問到會否想再嘗主角滋味？他看透說現在時代和年紀都不同了，不是你選人，是人選你，自言對演主角沒有太大渴求，尤其在TVB做主角的話睡覺時間都沒有，自覺體力難以應付 。問他可曾在街上被人稱呼「茄哩啡」？他大方直認：「試過在街市被買菜那個叫『二打六』。」但他早已處之泰然，「Ok，我沒問題的，由得他們說。年輕時可能會不喜歡，但我已經快60歲，說什麼都無所謂了。而且他們未必是討厭你或憎恨你，只是他們慣常稱呼人是這樣，他說不出你名字，只知你是做戲，你又不是主角，邊就是『二打六』。」

《十八年後的終極告白》裡面的「棺財哥」徐友齊，是何啟南近年的代表作之一。（《十八年後的終極告白》劇集截圖）

在《愛·回家之開心速遞》中的「John」，則見到何啟南搞笑一面。（《愛·回家之開心速遞》劇集截圖）

視演員為終生職業

近年，何啟南亦回歸影壇，在《正義迴廊》、《風再起時》、《拼命三郎》等電影中都能看到他的身影，對演戲的熱愛從未減退，他亦坦言視演戲為終身職業，正如前輩所言：「做演藝界這一行就像吸毒一樣，很難戒掉，而且我的癮都幾深。」

何啟南在節目《Sunday 好戲王》中獲曾志偉頒「另類好戲王」——「反派王」，演技被肯定。（《Sunday 好戲王》節目截圖）

近年何啟南亦回歸影壇，在《正義迴廊》、《風再起時》等電影中都能看到他的身影。（IG@stephenho0419）

何啟南自爆曾在街市被呼「二打六」，但他不介意。（麥超億攝）

太太主動求婚：佢比我浪漫

何啟南透露稍後還會到內地唱歌登台，可以的話都會帶同太太，兩公婆寓工作於娛樂。何啟南向來對感情生活低調，曾經歷兩段婚姻的他，與現任太太楊穎靜於2017年結婚，婚後兩口子還飛到布拉格和羅馬旅行兼度蜜月，浪漫到爆。何啟南表示：「太太比我浪漫，她很喜歡羅馬，她經常說自己前世是羅馬戰士，我說我才是古羅馬那隻野獸，哈哈。」

何啟南與現任太太楊穎靜於2017年結婚。（IG@stephenho0419）

何啟南指太太非常喜歡羅馬。（微博＠何啟南）

談到當年竟然是女方求婚？何啟南解釋因為當時顧著工作，沒有想其他，「那她有天跟我講（結婚），我就說好啊，因為我覺得也是時候，所以就早點結，然後可以專心工作。」何啟南坦言婚後改變不少，單身時想去哪裡就哪裡，但現在會先問準一下太太的意見，「個性上都有轉變，沒有以前那麼暴躁，我遇到問題時，太太會跟我分析，還有兩公婆的相處、溝通很重要，因為我往後的日子就是對著這個人。但我很蠢，經常要想怎樣去冧太太，幸好她喜歡花，買花就可以。」他更向眾人夫分享：「在太太面前『笠水』一定無錯！」

兩口子不時會去旅行。（微博＠何啟南）

何啟南和太太非常Sweet！（IG@stephenho0419）

