楊茜堯街頭被偶遇生圖驚艷網民　獲讚靚過婚前臉上一部位成焦點

視后楊茜堯 (原名楊怡) 與老公羅子溢於2016年結婚，二人婚後育有一對寶貝仔女，一家四口生活幸福愉快。楊茜堯成為人妻人母後便淡出幕前全力照顧家庭，至近年才遂步復出拍劇。繼2018年的拍攝無綫劇集《再創世紀》之後，2020年拍《家族榮耀》、2023年就開拍了《黑色月光》，讓劇迷與粉絲可以再次看到她新的作品。楊茜堯亦有份主演今年TVB重頭劇《玫瑰戰爭》。

楊茜堯旗袍look。(ig圖片)

楊茜堯 。

楊茜堯。（微博圖片）

《玫瑰戰爭》昨日在深圳舉行了開鏡儀式，正式開始展開拍攝，主要在深圳取景，大約將拍攝三個月左右。該劇卡士十分強勁，雲齊多位視帝視后以及好戲之人參演。劇中多位主角及主要演員昨日亦有出席開鏡儀式。昨日楊茜堯接受訪問時，被問到可否透露劇中主要題材內容及人物角色特點時，即封口表示：「唔講得。」劇集故事圍繞娛樂圈而展開，少不免會有明爭暗鬥，爾虞我詐等場面，問到主演角色會不會很奸的時候，楊茜堯就笑說：「你要生存你都係要咩咩咩？(即係咩呀？) 你又要有啲手段，你又要適可而止，你又要搵一個中間位點樣去生存。」

楊茜堯與林夏薇同是《玫瑰戰爭》女主角。(資料圖片)

有內地網民昨日在街上偶遇正前往出席《玫瑰戰爭》開鏡儀式的一眾主角群，包括楊茜堯、陳豪、陳展鵬、馬國明、林夏薇以及陳自瑤等。而楊茜堯就成為了網民的焦點，大讚原相機拍攝之下的楊茜堯相當靚女，狀態絕佳。網民留言讚她說：「楊茜堯越來越靚女」、「她的鼻子比之前自然多了，現在更好看」、「楊茜堯結婚生小孩後狀態越來越好了」、「她都不會老的」。

楊茜堯生圖獲大讚她靚女。(抖音)

楊茜堯生圖獲大讚她靚女。(抖音)

楊茜堯生圖獲大讚她靚女。(抖音)

楊茜堯生圖獲大讚她靚女。(抖音)