近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》爆料，自稱未進行變性手術、生理上仍是女性時，曾於拍拖八年間出軌七次，其中一位對象是W姓女歌手。他說是女歌手做主動，借醉發生關係，即使明知爆料人當時有拍拖仍甘做第三者，之後交往了三、四個月左右，爆料人因時間難以配合就決定分手。節目上，爆料人更名副其實「𡁻完唱」，評價W歌手的床上表現，指她呻吟聲很大，似迪士尼公主唱歌劇等等。

爆料人指，這位女歌手曾唱過人所共知的主題曲。（YouTube@情感關注組）

爆料人女歌手主動約他飲酒，飲醉後躺在床上，自己曾提出幫她叫的士，或是叫女歌手留低睡覺，不過女歌手叫他不要走，透露自己不開心，當爆料人留低後，女歌手就愈挨愈近。（YouTube@情感關注組）

由於爆料人提供了9項線索，令外界開始競猜W女歌手身份，除了姓氏以「W」開首和唱歌外，還有以下7個特質：

1. 胸大

2. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲

3. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬

4. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲

5. 曾拍攝女性用品廣告

6. 幾姣

7. 現時仍活躍於幕前



當女主持Dada聽到女歌手的身份後，都非常驚訝，而男主持子羽則表示不知道是誰，要看照片。（YouTube@情感關注組）

主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭爆料人否認。網民開始議論紛紛，留言區出現了多位歌手的名字，其中一位是黃淑蔓，估計最主要原因是她年僅14歲時，已憑主唱香港電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》出道及成名，才令外界有此揣測，不代表其他條件吻合。昨日（27日）黃淑蔓在其Threads發文，貼出一張攤開手的照片，寫下：「唔係我(´-ι_-｀)大家唔使估」疑回應事件。

黃淑蔓在其Threads發文，貼出一張攤開手的照片，寫下：「唔係我，大家唔使估。」（Threads@feannasswag）

黃淑蔓年僅14歲，便已憑《差一點我們會飛》奪得《第35屆香港電影金像獎》「最佳原創電影歌曲」。（fb@ 香港電影金像獎 Hong Kong Film Awards）

而不少網民也留言表示信任她，留言：「YouTuber 一向都吹水唔抹嘴博流量」、「唔係事實既野 唔好理啦 唔好比佢地打擾到 我認識你咁耐 一定唔係咁樣既人」、「唔使理啲無聊八卦啦(´︶ *)♡ 我哋一直都只信你，專心欣賞你嘅作品就夠✨ 我哋永遠都喺你身邊呀(*´꒳ )」、「試吓用另外一個角度去諗 話懷疑人物：大胸出名唱主題曲 大家會諗起你 即係大家都認同你係有以上特質啦😂 掉轉嚟諗其實都係一件好事 唔好為依件事唔開心啦」而黃淑蔓都有讚好部份安慰她的留言。

除此之外，連日來也有網民認為該爆料人講的經歷太誇張，質疑節目及嘉賓可能為了流量和話題，誇大甚至虛構故事，質疑其真確性，有網民認為W歌手可能根本不存在。